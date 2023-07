Beyoncé regresa a los escenarios con un impresionante traje de Valentino bañado en miles de lentejuelas

¡Beyoncé está de vuelta Tras un breve parón al culminar su gira europea, la cantante ha retomado el agotadísimo Renaissance Tour, que recientemente pisó suelo español, en la ciudad estadounidense de Filadelfia, lo que se traduce en nuevos escenarios a la altura del Circo del Sol y un repertorio surrealista de looks de Alta Costura. Y es que a lo largo de esta serie de conciertos, que la llevará por 57 ciudades en total, la intérprete de Halo no ha escatimado en cuanto a cambios de vestuario, siendo cada uno más impresionante que el anterior. Alexander McQueen, Loewe, David Koma, Stella McCartney... Todos han querido vestir a la diva del pop en este espectáculo sin precedentes.

El regreso de Beyoncé en concierto con un nuevo look 'disco' de Alta Costura

En el vestidor de la cantante para sus conciertos masivos, encontramos monos hechos de cero con mallas de cristales, cuerpos ceñidos y casi completamente transparentes o vestidos cuajados en lentejuelas plateadas que encarnan la estética setentera de su último álbum. "Me inspiré en Studio 54, Bob Mackie y la era de la música disco", explicó meses atrás en una publicación de redes sociales. La segunda parte de su gira, por lo visto, no será diferente en este sentido, aunque quizá (si es posible) llegué a ser incluso más excesiva.

De cara a este primer show en Estados Unidos, celebrado en la ciudad de Filadelfia, Beyoncé contó con la pericia del director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, para que este diseñara un imponente total look metalizado a juego con su icónico caballo de espejos.

¡Bañado en cientos de lentejuelas!

El italiano también vistió a Beyoncé en su concierto de Milán, pero aquel elegante lencero drapeado y repleto de cristales al más puro estilo Old Hollywood nada tiene que ver con el estilismo estrella de su último concierto. La cantante de CUFF IT brilló, tanto literal como metafóricamente, con un nuevo bodysuit de malla plateada con unas abullonadas mangas de escote bardot y una capa posterior de tres metros aproximadamente que resplandecía en contacto con la luz por sus miles de lentejuelas plateadas bordadas en cada parte del diseño.

El traje está realizado en una seda metalizada que cae delicadamente, como agua de cascada, sobre su caballo a medida que la cantante se alza por los aires, una parte del espectáculo que sus seguidores esperan con ansias. Por si fuera poco, el look se completa con unas botas altas de caña over the knee con tacón alto que se ajustan a sus piernas, bañadas en los mismos paillettes metálicos que resplandecen sobre su cuerpo.

Las exigencias de la cantante para tener un vestuario perfecto

Los estilismos del Renaissance Tour nos han dado de qué hablar sin freno estos últimos meses, pues son parte intrínseca del proyecto de la cantante, que da máxima prioridad a su visión y espera una confección perfecta por parte de sus colaboradores: "Ella es determinada y te dice en la cara si no le gusta lo que has hecho, así que diariamente debes enviarle vídeos del progreso", nos contaba en una entrevista la dominicana Giannina Azar, la encargada de diseñar el traje de cristales con flecos de plumas que aparece en la portada del disco.