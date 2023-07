La firma más 'hot' del momento es española y ha vestido a Beyoncé 🔥

2023 está siendo un año increíble para la industria musical (y merecido, tras la crisis derivada de la pandemia). En los últimos meses, hemos vivido festivales, conciertos y actuaciones que pasarán a la historia. Por ejemplo, la gira Renaissance World Tour con la que Beyoncé ha recorrido todo el mundo y en la que ha lucido looks increíbles cuya influencia ha sobrepasado el escenario: vestir a la Queen B en sus shows es una de las tres razones por las que Loewe ha sido escogida como la firma más hot del momento.

Como cada trimestre, la plataforma de moda Lyst ha presentado su ya famoso The Lyst Index: Fashion’s Hottest Brands and Products, un ranking de las marcas y productos mejor valorados. Y, esta vez, la ganadora ha sido la casa española Loewe. Los proyectos que, según el portal, le han conferido autoridad en los últimos tres meses han sido los dos looks customizados para Beyoncé (un conjunto plateado y el mono con cristales de la primera imagen), la presentación del premio Loewe Foundation Craft en Nueva York, el 18 de junio, y la cápsula Paula's Ibiza 2023. A esta campaña, tomada por Gray Sorrenti, pertenecen algunas de las fotos más bonitas del verano, protagonizadas por modelos como Emily Ratajkowski (en la imagen) pero también por cantantes como Guitarricadelafuente o Karol G. Otra conexion música-moda... y no son las únicas que encontramos en el mencionado índice.

Y es que, tras la ganadora, Loewe, y la segunda clasificada, que ha sido Prada, la medalla de bronce de las marcas más hot ha recaído en Versace, y también, en parte, por motivos musicales. Versace La Vacanza, la colaboración entre la firma de Donatella y la cantante Dua Lipa que veía la luz el 23 de mayo, ha sido una de las presentaciones destacadas por Lyst en este ránking que después incluye, entre otras, a Miu Miu (posición 4), Valentino (6), Saint Laurent (7), Dior (10) o Louis Vuitton (11). En el número 17 encontramos la firma de Kim Kardashian, Skims; y también la empresaria podría haberse reacercardo a la música pues, según sus fans, estaría saliendo con el cantante Drake.