Los pantalones más calentitos que Diana de Gales llevó en los años 80 conquista a una 'royal' veinteañera

Una vez más, nos encontramos ante una conexión FASHION que demuestra que la moda es cíclica, todo lo que hoy es tendencia ya se llevó hace dos décadas. Son muchas las que vemos resurgir sobre el asfalto esta temporada y que ponen de acuerdo a las expertas haciéndonos viajar al pasado, y esta semana de noviembre hemos encontrado una bonita casualidad que une a dos royals amantes de la moda, ¡y que no se conocieron! Amelia Windsor se ha dejado ver en Londres enfundada en un look otoñal que podría pasar desapercibido, pero ante nuestros ojos no ha sido así por una importante razón que te desvelamos más adelante.

- Amelia Windsor customiza el look de invitada que llevó en la boda de Meghan Markle para una cita en España

La prima hermana de los príncipes Harry y Guillermo de Inglaterra no ha dudado en acudir a un evento benéfico en el que ha coincidido con reconocidos nombres de la industria del cine como Gemma Chan y Douglas Booth. A diferencia de otras ocasiones en la que se ha enfundado en vestidos negros con mocasines, esta vez ha arriesgado con el conjunto que seguramente luciste a lo largo de tu infancia y que hoy se posiciona como la opción más sabia para los días en los que bajan considerablemente la temperatura gracias a su material resistente y funcional.

- Amelia Windsor confirma su pasión por la moda española con un vestido estampado y bailarinas

La veinteañera, gran altavoz de la sostenibilidad, ha combinado su jersey de original cuello con una prenda protagonista que nos ha sorprendido gratamente, ¡unos pantalones de pana! Se trata de ese diseño que amas u odias, no hay término, pero el suyo de tiro alto y pernera ancha en color verde que ha completado con un cinturón morado de hebilla dorada y zapatillas de deporte negras con detalles en blanco, ¡nos ha gustado! Alejándose de las propuestas clásicas de invitadas, aunque hablemos de citas casuales, parece que se ha dejado inspirar por el armario más conocido de finales del siglo XX, el de una familiar.

- El resurgir de las medias rojas que ya unieron a la princesa Diana de Gales y Blair Waldorf, ¿te atreves?

¿Qué royal los llevó antes?

Las chaquetas impermeables de Barbour, las botas de agua de Hunter, las elegantes camisas con lazada... Son muchas las prendas que la princesa Diana de Gales puso en el ojo de mira, pero hay una que inesperadamente se convirtió en su salvavidas para las escapadas a la naturaleza con el que fuera su marido, el actual rey Carlos III de Inglaterra. Fue en el verano de 1981 en Escocia cuando el eterno icono de estilo apareció con un gustoso jersey de alpaca en rosa y pantalones de pana oscuros. Un antés y un después que marcó para siempre el legado que han consolidado las princesas inglesas. ¡Quién le habría dicho a Lady Di, que sus looks de campo influirían tanto! Si aún no tienes ninguno en tu colección, te recomendamos que te apresures e inviertas en este modelo de corte flare en tono arena que propone Zara para estas semanas de frío (29,95 euros).

¿Por qué son famosos?

Su origen se remonta a la confección de los uniformes de los obreros durante la revolución industrial, pero tal fue su acogida que se colaron en los armarios de la aristocracia europea a lo largo de los sesenta para las jornadas de caza, hasta día de hoy, que los podemos ver lucir tanto en hombres como en mujeres en diferentes ámbitos de ocio. La pana, conocida como 'el terciopelo de los pobres', vivió su boom mediático en los años 70 y en los 2000, y ahora regresa con más fuerza que nunca, así que no dudes en hacerte con unos pantalones para ser la amiga más trendy del grupo.