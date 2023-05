Amelia Windsor confirma su pasión por la moda española con un vestido estampado y bailarinas

Después de demostrar que un par de alpargatas pueden funcionar fenomenal con looks de invitada, Amelia Windsor pasó a ser una de las royals más influyentes. En su armario destacan todo tipo de prendas, desde las que respetan el medio ambiente a otras que desprenden una personalidad arrolladora, como el último look que ha estrenado en un evento exclusivo en Londres. Dejando a un lado las tendencias llamativas que triunfan sobre la pasarela, ha preferido confiar en el estampado español que no pasa de moda y resuelve cualquier duda de estilo en cuestión de minutos.

La prima del príncipe Guillermo y Harry no se ha perdido la inauguración de Veuve Clicquot: Solaire Culture, una fiesta que ha reunido a otros rostros conocidos como Alexa Chung y Vanessa Kirby. Y entre todos los estilismos que podría haber elegido, se ha decantado por un original vestido de corte midi firmado por una marca española. No es la primera vez que la veinteañera cae rendida a los encantos de nuestros diseñadores, pero en esta ocasión nos inspira con una propuesta ideal para los próximos días de feria y celebraciones que requieren un dress code más especial. Se trata de un vestido negro de cuello halter, espalda descubierta y falda de lunares plisados llena de movimiento.

¿Qué marca se ha colado en su vestidor aristócrata? ¡Señorita! Una pequeña firma que apuesta por la tradición y cultura española en cada prenda que confecciona en los talleres nacionales de forma consciente, con producciones exclusivas y más pequeñas. El de Amelia lo localizamos en su nueva colección bajo el nombre de Cristina por 450 euros y lo que más nos ha sorprendido ha sido... ¡su calzado! Como gran amante de la comodidad, lo ha combinado con unas bailarinas estampadas blanco y negro, puntera acharolada y un par de centímetros de tacón, que casualmente pertenecen a la famosa colaboración que ha creado con la casa española Pretty Ballerinas para esta temporada.

Así que si no sabías qué ponerte para los planes que ya tienes agendados en el calendario, he aquí el estilismo atemporal con el escote que adoran princesas y reinas, aquel con el que podrás triunfar vaya a donde vayas. La británica es fiel a su estilo en cualquier evento, y en esta ocasión ha dejado el protagonismo al diseño made in Spain, ya que en cuanto a términos de belleza ha preferido lucir una melena rubia lisa con volumen y maquillaje de labios y mejillas rosadas, ese deseado efecto bronceado que tan bien queda en cualquier época del año.