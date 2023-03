Amelia Windsor y el conjunto de entretiempo infalible que querrás copiar hoy mismo 😉

Nos encontramos en esa época en la que es un tanto complicado encontrar un look que encaje bien a lo largo del día, ya que a lo largo del día va variando la temperatura gradualmente. Y he aquí la gran cuestión: ¿es hora de dejar a un lado los abrigos largos? ¿Optar por chaquetas? ¿O seguir luciendo zapatos de invierno? No te preocupes, porque si también estás en esta situación cuando abres el armario cada mañana, Amelia Windsor nos ha dado la solución perfecta con la que ir guapa y cómoda al mismo tiempo durante el entretiempo.

Desde que combinó un delicado vestido de invitada estampado con alpargatas para una boda real en 2019, la prima del príncipe Harry y Guillermo de Inglaterra, ha pasado a ser una de las aristócratas más influyentes del momento. Su elecciones de estilo desprenden ese aire chic tan fotogénico que se distancia (y bastante) de los vestidores de las demás miembros de la Familia Real. Y esta semana ha vuelto a demostrar que además de posar y modelar durante la Fashion Week, también conoce los secretos estrella para sacar partido al armario atemporal como una auténtica experta en moda. ¿Adivinas cómo lo ha hecho?

¿Cómo sacarle partido a tu armario?

Entre los planes que ha tenido esta semana, ha acudido a cenar a un restaurante londinense para la presentación de la última novedad olfativa de Armani. Una cita para la que ha optado por el combo ideal que hoy mismo puedes copiar, porque es mucho más sencillo de lo que puedes imaginar. Así que si estás deseando quitarle el polvo a ese minivestido lencero que no te quitas durante los meses de verano, he aquí la fabulosa estrategia de Amelia para que puedas lucirlo en los primeros días de primavera. El suyo de la famosa marca Reformation es de tirantes anchos, con escote en 'V' y delicadas transparencias lenceras en el costado, que hace de esta pieza, una mucho más especial. ¿Cómo lo ha combinado? Simplemente con unas botas de piel y caña alta que aportan ese toque más casual al look nocturno.

¡Pero no es la primera vez que se atreve este código de vestimenta infalible! Hace unas semanas la vimos en la inauguración del ballet El lago de los cisnes estrenando un lujoso camisón de seda valorado más de 700 euros al que añadió inesperadamente un par de mocasines negros con suela track. Su genial visión de la moda le permite combinar en un mismo estilismo piezas delicadas con complementos más rockeros, creando así una balanza perfecta que adoran las veinteañeras como ella. He aquí la inspiración que no sabías que necesitabas.