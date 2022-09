Del 'front row' a la pasarela: Amelia Windsor, la 'royal' que se convirtió en icono de moda

Nos contaba en esta entrevista exclusiva que la moda es una de sus pasiones, especialmente aquella vinculada con la sostenibilidad, una de las causas en las que, desde que se hiciera mundialmente conocida, más se ha implicado. Además de prima de los príncipes Harry y Guillermo, Amelia Windsor es modelo e influencer, pero no una como las demás, sino toda una embajadora de la moda ecocomprometida que, afortunadamente, hoy está en boca de toda la industria. Y parece que su posición le está reportando todavía más influencia, pues en cuestión de días, la británica ha estado presente en el front row de uno de los desfiles más importantes de Milan Fashion Week y ha sido la estrella de otro show, esta vez en Londres.

Invitada al desfile más mediático de Milán

El de Versace fue, sin duda, uno de los desfiles más mediáticos de la Semana de la moda de Milán, y no solo porque Paris Hilton se encargara de cerrarlo con un vestido de novia de inspiración dosmilera. La lista de invitadas VIP incluía los nombres de Chiara Ferragni, Camilla Morrone o Alessandra Ambrosio, entre otras celebrities, y también el de la royal que ha conquistado la moda, Amelia Windor. La nieta de Eduardo de Kent, primo hermano de la recientemente fallecida reina Isabel II del Reino Unido, era una de las más buscadas en esta presentación a la que acudió con un vestido estampado, medias con el logo de la casa italianas y dos accesorios muy Gen Z: minibolsito y zapatos de plataformas. Un estilismo que se aleja de su forma de vestir habitual, más sencilla, pero tan colorista como le gusta.

Protagonista en su regreso a Londres

Solo unos días después, concretamente el martes 27 de septiembre, Amelia volvía a aparecer en un entorno igualmente exclusivo, el desfile organizado por la diseñadora Zeynep Kartal para presentar su colaboración con LF Fashion, aunque en esta ocasión lo hizo sobre la pasarela. No es la primera vez en la que vemos a la royal desfilar, pues ya lo había hecho para Dolce&Gabbana en febrero y septiembre de 2017. En esta ocasión, lució tres de los looks más especiales de la colección: un traje con chaleco en rosa pastel, un vestido de inspiración bohemia en ese mismo color, y una llamativa combinación de top con sobrefalda y bermudas en verde. En los tres casos, los zapatos escogidos por la diseñadora fueron unas altísimas plataformas glitter que no hacen sino confirmar que este calzado seguirá siendo tendencia muchos meses más.