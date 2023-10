El guiño de Sarah Jessica Parker a 'Sexo en Nueva York' a través de sus tacones, ¡de diferente color!

Tras finalizar por todo lo alto la segunda temporada de And Just Like That y agotar el carísimo look de pasarela que luce en los últimos minutos de la producción, Sarah Jessica Parker vuelve a ocupar nuestras líneas por varias razones que no han pasado desapercibidas ante nuestros ojos. Considerada todo un icono de moda dentro y fuera de la pantalla, se ha dejado ver en la tradicional gala de otoño del Ballet de Nueva York en su 75º aniversario enfundada en un estilismo de noche que ya se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

No importa el tiempo que pase y los nuevos rostros veinteañeros que aterricen en el panorama, ella siempre será el mejor ejemplo en el que inspirarse, no hay momento en el que no nos enamore con sus elecciones. Demostrando que el buen gusto le recorre las venas, ha llegado al exclusivo evento derrochando estilazo con un vestido de ensueño que encaja a la perfección con su envidiado vestidor ficticio que sigue dando mucho de qué hablar. Así es, este conjunto que hemos visto subirse a la pasarela neoyorquina, lo podría haber llevado su reconocido personaje, Carrie Bradshaw, a alguna fiesta con sus incondicionales amigas.

Del atemporal color negro que tan bien le siente a su subtono de piel, este look de la línea otoñal de Carolina Herrera diseñada por Wes Gordon -el mismo que vistió de novia a Tamara Falcó- está compuesto por un elegante top ceñido con el favorecedor escote Bardot que deja a la vista los hombros y la clavícula, es de manga larga y destacan pequeñas aberturas verticales en la zona del pecho. Pero la prenda que nos ha hecho caer rendidas a su atuendo ha sido la impresionante y voluminosa falda de tul. Es de corte midi, casi rozando sus tobillos y está compuesta por decenas de capas plisadas que caen con peso creando una estructura de lo más especial.

Lo encontramos disponible por 5.800 euros en muy pocas tallas en tienda online, pero lo que más nos ha gustado es la forma en la que lo ha combinado. Ha optado por añadir una gran lazada a su cabello largo, un bolso de mano tipo saco metalizado y un par de sandalias satinadas con broche joya en el lateral de su marca de zapatos, SJP Collection. Y el detalle más especial que ha marcado la diferencia y está ocupando los titulares es que... ¡no son de los mismos colores! Sarah Jessica Parker ha lucido dos tonalidades totalmente diferentes en sus pies, una en champagne y otra en negro, ¿se ha equivocado? ¿Ha sido un fallo de estilo? ¡No! Te contamos la historia tan nostálgica que te hará volver al pasado.

La historia tras este momentazo

Seguramente recordarás que en la tercera temporada de su aclamada serie, concretamente en el 13º episodio, la columnista neoyorquina aparecía junto a sus amigas Miranda y Samantha enfundada en un minivestido blanco asimétrico con motivos florales y sandalias satinadas distintas. Una secuencia que a priori los fans pensamos que se trataba de una equivocación, ¿cómo iba a fallar la it girl del momento? Con el tiempo y según ella misma confesó, no se trataba de ningún error, fue una decisión meditada para aportar ese toque de diversión. Y parece que ha querido volver a jugar con este fabuloso y vistoso truco de este en esta última aparición recordando este momentazo FASHION. ¿Te atreves a ponerlo en práctica en tu próxima fiesta?