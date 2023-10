Kim Kardashian y North West eligen looks 'vintage' combinados para su último plan familiar

Estamos acostumbrados a que las fiestas organizadas por el clan Kardashian estén llenas de detalles y no falte de nada. Y, como no podía ser de otra manera, Kourtney Kardashian y Travis Barker han cumplido al organizar este fin de semana una impresionante baby shower con la que han querido celebrar la recta final del embarazo con sus familiares y amigos. Una fiesta con temática de Disney en la que no han faltado puestos de palomitas o de churros y, tampoco, disfraces de Mickey Mouse o una espectacular tarta. Pero no solo nos ha llamado la atención la celebración, también los looks combinados que Kim Kardashian y su hija, North West, eligieron para el plan.

La hermana mayor del televisivo clan compartía con sus seguidores varias instantáneas en las que, además de mostrar algunos detalles de la fiesta, enseñaba el estilismo que había elegido. Se decantó por una chaqueta cropped de color amarillo pastel riveteada en negro, una pieza vintage que forma parte de la colección primavera-verano 1995 de Chanel. Y la combinó de una forma muy similar a cómo la llevó en aquel momento sobre la pasarela Naomi Campbell, con una minifalda negra. Eso sí, la de Kim era de cuero. Muy llamativos fueron también los accesorios. La empresaria se subió en unas sandalias con una plataforma de infarto que le ayudaron a conseguir el deseado efecto piernas infinitas. Eligió también un bolso de la maison, tipo cofre, que ya ha lucido en otros tonos.

De ese mismo desfile de Chanel es también la chaqueta que llevó North, la primera hija de Kim Kardashian y Kanye West. A sus 10 años -recordemos que celebró su cumpleaños el pasado junio-, no solo puede presumir de tener un ropero repleto de firmas de lujo, también de lucir diseños tan especiales como este que, sobre la pasarela, llevó Claudia Schiffer. Ella, al contrario que su madre, añadió una camiseta bajo la chaqueta, pero como Kim, la acompañó de una minifalda de cuero. En cuanto a los complementos, también recurrió a las maxiplataformas al elegir unas botas de caña alta, y se decantó por otro bolso de Chanel, nuevamente de tipo cofre.