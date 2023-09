El escote que llevarán las invitadas más espectaculares está en la espalda, palabra de Hailey Bieber

No hay duda alguna de que Hailey Bieber está viviendo una de las etapas más interesantes en términos empresariales, pero también de estilo. Hace unas horas la veíamos cambiar de registro de vestuario en tiempo récord apostando por la complicada tendencia no pants que adoran sus amigas Kendall y Kylie Jenner, y ahora, para asistir al desfile de una de las casa de costura que se cuela continuamente en su guardarropa, ha deslumbrado a su paso con otra supertendencia. Simplemente te adelantamos un importante detalle: ha confirmado el look de invitada que triunfará este otoño, ¡querrás copiarlo!

A los pies de la imponente Torre Eiffel iluminada, la modelo se ha dejado ver de camino al desfile de Saint Laurent para conocer las novedades diseñadas por Anthony Vaccarello para la próxima primavera. Mediática cita en la que ha coincidido con la top model de los novent, Kate Moss (que adoraría su atuendo impecable) y el actor del momento que ha conquistado el corazón de Kaia Gerber, Austin Butler. ¿Por qué ha destacado ella sobre los demás en el front row? Muy sencillo, porque ha demostrado que la técnica de 'menos es más' siempre funciona, incluso para un evento de este calibre.

Aunque al inicio creíamos que era un sencillo vestido negro ceñido de la mencionada firma que aboga por la fiebre del lujo silencioso, en realidad escondía un poderoso secreto a sus espaldas, ¡nunca mejor dicho! La encontramos enfundada en una propuesta confeccionada en la mejor lana del mercado, un genial truco para sobrevivir a las bajas temperaturas sin necesidad de llevar varias capas de ropa. Lo que nos ha sorprendido es el romántico y sensual escote de vértigo trasero que roza la zona del coxis creando un atrevido efecto. Una abertura en forma ovalada que deja a la vista la piel y algunos de sus minimalistas tatuajes que tan solo prescriptoras como ella puede lucir de forma elegante sin caer en lo vulgar.

La razón por la que le siente tan bien, no solo tiene que ver con su tonificada figura que consigue con un entrenamiento personalizado, también porque al llevar la melena castaña corita -como Olivia Palermo y Chiara Ferragni- deja el protagonismo del look en este estratégico punto. Pero no es la primera vez que la vemos triunfar con este tipo de traje que nos dejan sin palabras. Hace unos meses, Hailey rompía el protocolo de las invitadas asistiendo a una boda con un vestido blanco y escotazo en la espalda, en esta ocasión firmado por la casa de modas vietnamita, Fancì Club. ¿Te sumarás a este carro FASHION?