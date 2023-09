Los dos cambios radicales de Hailey Bieber: de invitada 'preppy' a un arriesgado look en ropa interior

Septiembre está siendo sin duda uno de los meses más ajetreados para Hailey Bieber, pues se encuentra promocionando los nuevos productos de su firma cosmética, Rhode, que el próximo 28 de septiembre aterrizará también en Europa. España será uno de los países en los que podremos encontrar sus novedades, como nos explicaba en exclusiva la modelo en una entrevista con FASHION, pero también llegarán hasta Francia, donde actualmente se encuentra: aterrizó ayer, y en menos de 24 horas, ya ha logrado causar un auténtico revuelo con sus estilismos.

Coincidiendo con la Semana de la Moda que arrancó el lunes en la capital francesa, esta vez Hailey no se encuentra allí por su trabajo de modelo, sino para explotar su faceta de empresaria. Y como suele ser ya habitual cada vez que va de gira con Rhode, también en la ciudad del amor nos ha dejado con un repertorio de looks que demuestran su versatilidad. El primero, al más puro estilo preppy, era este conjunto inspirado en una pieza de pasarela.

Muy diferente a sus habituales elecciones, se decantaba por la estética Old Money con cierto guiño a Blair Waldorf luciendo este minivestido rosa de Tori Burch. Un diseño de tirantes con escote Bardot y volantes rígidos, que conjuntó con uno de los calzados que prometen triunfar esta temporada. Se trata de unas bailarinas de estilo Mary Jane de la firma The Row (1.190 euros), de punta ligeramente más alargada, que ha combinado con calcetines blancos altos. No se nos escapa tampoco detalles como la pulsera tobillera que lleva o el semirecogido con lazo, nada frecuente entre sus peinados.

Un atrevido look de noche... ¿inspirado en las hermanas Jenner?

Horas después sorprendía saliendo de su hotel con un cambio de registro: la pareja de Justin Bieber decidía dar un giro de 180 grados apostando por una de las microtendencias más polémicas. Hablamos de aquella bautizada como no pants, que desde el invierno pasado las celebrities se han encargado de popularizar, y que propone ir en ropa interior por la calle, cubriendo las piernas con unas medias semitupidas. Así lo hacía Hailey con un modelo de Calzedonia, la misma fórmula que siguieron en 2022 Kendall y Kylie Jenner, dos de sus mejores amigas, cuando ambas impactaron con looks similares.