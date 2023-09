El look de Kim Kardashian para ver a Beyoncé: un exclusivo top de cristales austríacos y vaqueros rotos

La reina de la música, Beyoncé, está reuniendo a innumerable rostros conocidos en sus multitudinarios conciertos alrededor del mundo. Desde Meghan Markle y el príncipe Harry a Kim Kardashian y su familia. El vestuario que está luciendo la artista durante esta gira está diseñado especialmente para ella, pero no solo llama la atención por eso, también porque la mayoría de los looks tienen un precio muy elevado. Pero la intérprete de Crazy In Love no ha sido la única que ha estrenado carísimas piezas en su visita a Los Ángeles. La mayor del televisivo clan Kardashian también lo ha hecho con una propuesta de lo más llamativa.

Considerada toda una experta en probar las tendencias más complicadas que propone la industria, para esta cita tan especial a la que ha acudido con su hermana Khloe, su hija North West y su sobrina Penélope (hija de Kourtney Kardashian) para disfrutar de la música, ha optado por un look que jamás habríamos imaginado. A diferencia de las demás, que han confirmado que el Silver Age está más presente que nunca con vestidos y leggings, la más famosa del clan ha preferido optar por un exclusivo modelo creado a partir de cristales de origen austríacos y diseñado por la top model italiana y directora creativa global, Giovanna Engelbert.

No todo el mundo -ni todas las celebridades- tiene la suerte de aliarse con reconocidas marcas como lo es Swarovski y tener la oportunidad de crear desde cero una pieza de ensueño y personalizarla a su gusto, como la que ha lucido Kim en pleno espectáculo, aunque lamentamos confirmar que tristemente no está disponible para su compra. ¿Es un top? ¿Un corsé? ¡No! En realidad se trata de un sujetador bandeau inspirado en la colección Millennia con hileras de brillantes cristales blancos de distintos tamaños que ha combinado de forma sensacional con una cadena para el cuerpo y collares superpuestos que crean un llamativo efecto gargantilla que nos apasiona.

¿Por qué es tan importante su elección?

Lo que más nos ha sorprendido es que este modelo tan espectacular que guardará en su amplio armario como oro en paño, lo ha combinado con unos sencillos pantalones vaqueros de corte ancho y detalles de rotos en la rodilla. Un combo estrella que vimos protagonizar una portada de revista de moda y marcó un cambio de estilo a principios de los años noventa. Bienvenidos a la era en la que es cool compaginar piezas de lujo, como ésta de Swarovski, con los básicos infalibles. ¿Te sumas a esta fiebre FASHION?