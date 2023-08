El nuevo corte 'bob' de Kim Kardashian genera una gran polémica y ¡tiene que ver con una de sus hermanas!

Es prácticamente imposible mantenerse al tanto de cada novedad en las vidas de las hermanas Kardashian. Cada día, detalles íntimos sobre sus trayectorias profesionales, personales o amorosas causan sensación (y tensión) en las redes sociales, desde el romance inesperado del verano entre Kendall Jenner y Bad Bunny, a quienes se les vio muy enamorados este pasado fin de semana en un concierto, hasta la polémica que mantiene distanciadas a Kim y Kourtney. Los fieles seguidores de su reality sabrán las razones de esta mediática riña, pues no ha cesado desde septiembre de 2022, aunque tal vez todavía no han visto su último encontronazo. Damos una pista: tiene que ver con un corte de pelo.

El inesperado cambio de look de Kim Kardashian

Kim dio a conocer el drástico cambio de look en la más reciente campaña publicitaria para SKIMS, su firma de moda confortable. Se trata de un vídeo en el que la empresaria detalla las novedades de la nueva colección, entre las que destaca un sujetador de textura suave con máximo soporte, pero pocos prestaron atención a sus palabras y el debate se centró rápidamente en su nuevo corte de pelo 'bob'.

Como hemos aprendido, las redes sociales son una fuente inagotable de opiniones no solicitadas, así que sus seguidores no tardaron reaccionar y comparar a Kim con conocidos personajes de la ficción que ostentan una imagen similar, como Willy Wonka o Lord Farquaad (el villano de Shrek), pero esta no es la verdadera razón por la que su melena está ocupando titulares.

Por qué está triunfando el corte 'bob'

Llegado el ocaso del mes de agosto, podemos concluir que el 'bob' ha sido el corte de pelo más tendencia del verano. Tanto Olivia Palermo como Chiara Ferragni se deshicieron de sus icónicas melenas midi en favor de esta alternativa más cómoda y fácil de peinar. De hecho, para la influencer italiana, era la primera vez que daba un giro tan radical a su rubia melena.

Los estilistas de Druni explican que no es coincidencia el éxito que ha tenido este estilismo en uno de los períodos estivales más calurosos de la historia: "Otorga un efecto muy elegante, además de ser muy cómodo de llevar y fácil de mantener y peinar. También es ideal para llevarlo en la época de primavera-verano porque las temperaturas suben y el pelo largo aporta calor en la nuca".

¿Guiño a su hermana? Te explicamos la polémica

Es tan popular que mucho antes, hace aproximadamente un par de años, el 'bob' conquistó a la hermana mayor de Kim, Kourtney Kardashian, quien ha hecho de este beauty look un sello distintivo de su imagen. De ahí que los fans más devotos del reality vieran de inmediato la similitud entre ambos estilismos. ¿Y cuál es el problema? Está claro que podemos llevar el mismo corte de pelo que nuestras amigas sin que ello suponga que les estamos copiando el look, pero esta decisión aparentemente inofensiva quizá tenga un mensaje oculto.

Aquí entra en juego la mediática disputa que mantienen ambas estrellas de televisión. Y es que su relación se encuentra en un punto crítico después de que la fundadora de SKIMS fuera acusada de "robarse el país" de la boda de Kourtney y Travis Barker. ¿A qué se refiere? La mujer del baterista de Blink 182 aseguró que esta utilizó su boda, que se celebró en Portofino gracias a la colaboración de Dolce & Gabanna, como una "oportunidad de negocio".

La pelea se encendió apenas unas semanas pasado el enlace, cuando Kim anunció que ejercería de curadora invitada para la colección Primavera/Verano 2023 de esta enseña de lujo, tomando como inspiración la estética propia del sur de ese país, con su iconografía religiosa, la sensualidad de los corsés y el encaje, entre otros detalles vistos en el 'sí quiero' de la pareja.

Y la cosa no quedó allí. En febrero de este año, Kim celebró un gran desfile en Milán donde desvelaría una colección propia, para la cual ejerció como directora creativa, bajo el sello de Dolce & Gabanna. El concepto consistió en reinterpretar looks de archivo icónicos de la firma, especialmente de los años 90, para darles un giro al más puro estilo de la empresaria. Kourtney quedó extremadamente afectada por la situación, como se muestra en los últimos episodios de esta tercera temporada de The Kardashians, y no es frecuente ver a las hermanas juntas desde entonces. ¿Crees que el nuevo corte de Kim fue una provocación?