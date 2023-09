Tamara Falcó estrena el mono de invitada con truco 'reductor' perfecto para eventos de otoño

La lluvia no ha sido impedimento para disfrutar de un fin de semana muy divertido: Tamara Falcó se trasladaba el sábado a Toledo para asistir al cumpleaños de una de sus amigas más cercanas. Una multitudinaria fiesta celebrada en una gran finca que tenía como temática 'Circo de smoking' y cuya etiqueta estaba inspirada en este tradicional espectáculo, sin dejar de lado el toque glamuroso. Y en esto último parece que prefirió centrarse la diseñadora, cuya elección de vestuario no resultó tan llamativa como la de la protagonista de la noche, pero con la que sin duda consiguió crear un look de invitada elegante y práctico, ideal para reutilizarlo durante todo el otoño.

- Tamara Falcó lleva en su luna de miel el vestido de estampado étnico que adoran las 'influencers'

Un rosa intenso resaltaba el bronceado de la marquesa de Griñón, la despedida perfecta a un verano que ha estado marcado por su boda con Íñigo Onieva el pasado julio y su posterior luna de miel en la que no ha dejado de viajar durante casi un mes. Tamara se decantaba para esta ocasión por un mono largo de mangas con puños abullonados y escote en pico, una silueta muy favorecedora gracias al nudo central con el que cuenta el pantalón, creando un pliegue idóneo que disimula las caderas y realza la cintura.

- Tamara Falcó recorre París con el conjunto más 'chic' y cómodo para hacer turismo

Se trata de una de las nuevas piezas de la colección de TFP by Tamara Falcó y Pedro del Hierro, un modelo ideado por la también chef de tela fluida, confeccionado en jacquard, con detalles mate y brillantes, que cuenta además con unas sutiles hombreras (289 euros). Decidió combinarlo con un clutch geométrico en color blanco y las que parecen ser sus sandalias favoritas del verano, unas de rafia y plataforma que ha llevado tanto a bodas como a citas especiales.