El vestido largo de verano de Sassa de Osma que llevaríamos al trabajo en septiembre

Nos encontramos en la cuenta atrás para dar comienzo a uno de los meses más importantes del año, septiembre. Un momento en el que poco a poco vamos alejándonos del mar, recuperando la vuelta a la rutina y los planes en la ciudad pero no por ello, los estilimos aburridos. Si eres de las que en verano su armario experimenta una explosión de color, estás de suerte, porque seguramente el nuevo y fotogénico look made in Spain que ha estrenado Sassa de Osma en su casa de Madrid, te conquistará en tan solo un pestañeo.

Es la inspiración estrella a la hora de vestir bien en cualquier época del año. Sus propuestas están creadas a partir de un impecable gusto en el que apuesta por los básicos infalibles, que no faltan en las colecciones que cualquier experta en moda, pero también dejan lugar a prendas más especiales cargadas de personalidad como es el caso de este vestido que nos ha dejado sin palabras. Un diseño bañado de un divertido estampado de colores vibrantes -azules, amarillos y rosas-, cuello cerrado, mangas abullonadas y cuerpo ceñido en el torso que cae en una falda con varios paneles amplios, ¡espectacular!

¿Quién firma su look?

Gran aficionada a la moda española, la princesa de Hannover no ha dudado en incorporar esta pieza a su amplio vestidor. Pero, ¿quién la firma? Como hemos mencionado al comienzo, se trata de una marca nacional que está creciendo a grandes pasos gracias a su exposición en las redes sociales, Philippa 1970. También ha subido los peldaños del éxito por méritos propios, por crear atuendos románticos y femeninos. ¿Cuál es el de Sassa? Lo hemos localizado en su tienda online bajo el nombre de Ikat -aunque solo está disponible la talla M- por 140 euros, así que si quieres hacerte con él, ¡no tardes en hacerlo!

Una de las razones por las que nos ha gustado aún más, es por su versatilidad: puedes lucirlo tanto en la playa como en una boda e incluso en la oficina; todo dependerá de cómo lo complementes ya que cambiará por completo su registro. Ella lo ha hecho añadiendo un bolso rígido tipo cesta en un bonito mostaza de su marca Moi & Sass, disponible por 290 euros, ¿tú cómo lo harías?