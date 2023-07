El 'total look' estampado que Sassa de Osma ha estrenado en Oporto y querrás llevar a la oficina por esta razón

Las esperadísimas semanas de verano son maravillosas para desconectar de la rutina en una tumbona y tomando el sol a la orilla del mar, pero también se pueden aprovechar para conocer nuevos rincones del globo terráqueo como ha hecho Sassa de Osma. Ha dejado las altas temperaturas de Madrid por unos días para visitar la ciudad de Oporto, concretamente, el Parque de la Fundación de Serralves. ¿Cuántas veces has dudado sobre qué ropa llevar en la maleta para turistear? No te preocupes, porque a todas nos ha pasado, por eso su último look nos revela cuál es la prenda que no debe faltar en el repertorio.

- Sassa de Osma nos conquista con la falda larga de rayas que llevarás de boda este verano

A diferencia de otras ocasiones en la que la hemos visto con bañadores ideales en alta mar, ahora la experta en moda nos ha sorprendido enfundada en un dos piezas acolchado y estampado de lo más original, la opción estrella para sobrevivir a un largo día de caminata y visitas bajo el sol. Aunque eso sí, no es apto para las que son muy calurosas, porque como puedes ver en el divertido -doble- posado en medio de la naturaleza, se trata de una maravillosa chaqueta de estilo oversize con grandes bolsillos frontales y anudada a la cintura con una lazada amarilla de una de sus marcas españolas de cabecera fundada por una de sus grandes amigas, María de la Orden.

- Sassa de Osma elige un conjunto de lino y el bolso español que será viral los próximos meses

Una propuesta que encontramos bajo el nombre Izzy Ikat disponible en tienda -aunque solo en la talla S- a 180 euros que podrás combinar con pantalones de lino, vestidos blancos e incluso jeans a lo largo de los meses. En esta ocasión, la princesa de Hannover ha optado por llevarla con sus pantalones a juego, conocidos como Niza Ikat. Son de talle alto, silueta recta y bolsillos delanteros, un diseño que estiliza aún más su esbelta figura y que ha completado con una sencilla camiseta blanca con escote en pico que seguramente tenga en el armario.

- Los looks de viaje de Sassa de Osma: un vestido estampado de invitada y el bañador más elegante

Los complementos son...

Para aportar ese toque más veraniego, la peruana no ha dudado en añadir uno de sus modelos de gafas de sol favoritos de pasta en azul clarito de Tiwi, elegantes mules planos a los pies creados con rafia natural y un capazo mediano al hombro. La clave en este atuendo es dar con el equilibrio perfecto, para que el protagonismo del patrón multicolor no termine cansando, y ella es nuestra mejor inspiración. Así que si quieres invertir en un total look tan especial como éste, será todo un acierto, ¡y podrás reciclarlo para las primeras semanas de otoño! Pero además, nos gusta porque es el aliado perfecto para llevar a la oficina, ya que te protegerá de estar en continuo contacto con el aire acondicionado, ¡así te librarás de coger un resfriado!