De 'hija de' a emprendedora de moda: las claves del éxito de Anna Ferrer Padilla

Cuando, hace un par de semanas, Anna Ferrer Padilla nos adelantó que tenía por delante un "verano bastante movido, con mucho trabajo; me vais a ver dando muchas vueltas", no podíamos imaginarnos que la razón sería su debut televisivo. La influencer protagonizará el reality Te falta un viaje, un programa que le llevará a recorrer distintos países para entender cómo se enfrenta a la muerte cada cultura. Se trata de una aventura en la que no podría estar mejor acompañada pues va a compartirla con su madre, la actriz y presentadora Paz Padilla. Y no será la primera vez que madre e hija trabajen juntas pues, desde hace cuatro años, colaboran en el proyecto gracias al que Anna pasó de referente de estilo a empresaria: la firma de moda No Ni Ná. Una ilusión que comenzó con una tienda en Zahara, el lugar donde veranean, y que ahora le permite diseñar ropa, joyas y accesorios. Ella misma nos cuenta cómo surgió la marca, las claves de su éxito y qué es lo que más le gusta de su trabajo en las redes.

De 'hija de' a empresaria de moda

Siempre le ha gustado la moda ("de pequeña le quitaba a mi madre los tacones y el maquillaje", recuerda), pero, al terminar el colegio, escogió estudiar Economía, otro sector que le atraía. Sin embargo, el suyo parecía un destino fijado hacia la creación (primero de contenido, después de moda) ya que, cuando todavía cursaba la carrera, durante su Erasmus en Inglaterra, comenzó a publicar vídeos en su canal de YouTube... y a conformar así una comunidad que, cinco años después, sigue adorando. "Siempre le digo: las redes me han dado cosas maravillosas como viajes, conocer gente o experiencias súper chulas, pero para mí, lo más bonito y lo que de verdad me recompensa, es la relación con mis seguidoras, el trato, que estén ahí escuchándote todos los días; son como mis amigas", nos cuenta Anna en la azotea del Hotel Thompson, en el centro de un (súper) caluroso Madrid.

Aquí es donde nos hemos encontrado con ella para conocer cómo pasó de ser una youtuber emergente a fundar su firma, y la trayectoria no puede resultar más natural. "En 2019, cuando todavía estaba haciendo las prácticas de la universidad, ya había tenido contacto con muchas marcas. Mi madre y yo sabíamos que queríamos trabajar juntas y dijimos "venga, vamos a montar una tienda en Zahara". Es nuestro sitio favorito, donde más desconecto y más feliz soy, y queríamos crear un espacio en el que vender las marquitas con las que yo trabaja". De la tienda de No Ni Ná, pasaron a diseñar sudaderas y camisetas... y, después, a plantearse fundar una auténtica marca. Y ahí es cuando tuvo claro que debía especializarse.

"Hice un máster, porque me parece muy importante la formación. Y me encantó. He disfrutado cada paso del proceso de montar la marca", afirma Anna. Según nos cuenta, al principio, era ella misma quien empaquetaba las prendas y las enviaba, quien diseñó la web o quien se hacía las fotos, en su casa, con los diseños. "Empezar una marca es muy difícil, no lo sabes hasta que no te metes, y hemos ido muy paso a paso, creciendo poco a poco y sin querer abarcar más de lo que podíamos; y creo que esto es parte del éxito", opina.

Con más de 800.000 seguidores en redes, colaboraciones con casas de referencia como Rabat, Mango o Mo (ha sido imagen de la campaña de verano) y su propia empresa de moda, queda más que confirmado que ha dejado de ser la 'hija de' Paz Padilla para ser Anna Ferrer, con el apellido de su madre después o no ("me identifico con ambos", dice) pero siempre con su nombre propio delante. ¿Cuándo sintió que se había dado ese cambio, que se la reconocía y valoraba por ella misma?

"No lo sé, pero me hace ilusión que lo percibáis así. Es difícil hacerte tu nombre porque desde pequeña eres "la hija de"; en un pueblo como en el que yo vivía, en el colegio te conocen por eso, ¿no? También tienen muchos prejuicios sobre ti, la gente se monta sus películas de cómo puede ser la hija de una famosa. Mi madre es una persona súper cercana, natural, normal, y para mí, como para todo el mundo que la conoce, es una madre, muy madre, pero una madre cualquiera", explica con cariño. "Todo este tiempo he intentado también hacer mi carrera, con mis estudios, con mi trabajo en redes; he intentado tener mi propia personalidad". Y lo ha logrado. Por supuesto, afirma estar "súper orgullosa" de su madre y de todas las facetas que tiene ("madre, artista, empresaria"); tanto que aspira a ser como ella: "yo quiero que la gente me vea así también: como influencer, emprendedora...".

El verano de Anna Padilla

Además de recorrer el mundo junto a Paz para grabar el programa que se estrenará la próxima temporada, Anna -barcelonesa de nacimiento, madrileña de adopción- disfruta de la capital en verano, una de las épocas favoritas para quienes viven aquí, pero también incómoda debido a las altas temperaturas. "Tengo sentimientos encontrados: de repente quiero huir de Madrid, y luego agradezco mucho estar aquí estos días porque hay menos gente, puedes sentarte en una terraza vacía, los planes son más tranquilos... y a mí eso me encanta", explica.

Su lugar favorito para desconectar, eso sí, siempre ha sido Zahara de los Atunes, la localidad de Cádiz donde veranea desde hace años con su madre, y la inspiración detrás de No Ni Ná. "Nuestras prendas epresentan el verano, el buen humor del Sur, esa sensación de estar de vacaciones, de libertad, de sentirte guapa. Eso es un poco lo que queremos transmitir a través de diseños fresquitos, con los colores y estampados". ¿La prenda que mejor simboliza este espíritu? Lo tiene claro: un vestido largo.

"Van con todo. Puedes salir de casa a las 8 de la mañana y volver a las 12 que, con un vestido largo, vas a ir perfecta para cualquier plan. Además son cómodos, pero, al mismo tiempo, elegantes. No sé cuántos tengo: no hay días en verano para todos los vestidos largos de mi armario, sinceramente", termina divertida antes de posar, precisamente, con ese look que te resuelve toda la temporada, de las playas gaditanas a Madrid... o donde sea que le lleve a Anna su (televisiva) ruta de verano.

