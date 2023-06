El look exprés de Kendall Jenner con camisa blanca y mocasines, ¿inspirado en Carrie Bradshaw?

La escapada exprés a París de Kendall Jenner junto a su amiga Gigi Hadid nos dejó momentazos dignos del recuerdo, y no hay ocasión que la modelo del clan Kardashian no protagonice nuestros titulares. Del vestido de lentejuelas amarillo que estrenó en la noche francesa, ahora aparece por las avenidas de Nueva York con un look mucho más atrevido que encaja fenomenal con su amplio y atemporal armario. Como gran experta en moda ha confirmado a la salida de un restaurante que si no sabes qué ponerte en el último momento, la técnica del 'menos, siempre es más' siempre funciona.

No importa la época del año que sea, porque, como seguramente sabrás, hay piezas que siguen formando parte de un buen fondo de armario y que puedes combinar de mil formas. En este caso hablamos de la camisa blanca de corte masculino, una pieza todoterreno que se adapta a registros más formales para llevar al trabajo con un traje de chaqueta, pero también a otros más femeninos y sensuales como el que ha lucido la modelo hace tan solo unas horas. Una propuesta del lujo silencioso, una de las tendencias más inspiradoras del momento, que nos ha encantado ya que puedes crearla de manera exprés sin necesidad de pensar demasiado.

Kendall tan solo ha necesitado añadir a su camisa amplia que lleva a modo de minivestido una blazer azul marino de estructura recta y un par de mocasines clásicos de piel, sin olvidar las gafas de sol y la gorra típica del equipo de los Yankees. ¿Por qué nos gusta tanto este conjunto sencillo? Por varias razones, la primera porque consigue dar una nueva vida a piezas que no pasan de moda, convirtiéndolas en el foco protagonista, y la segunda porque parece que un icono de la moda como ella sí puede inspirarse en otro como... ¡Carrie Bradshaw!

El famoso personaje ficticio revolución la televisión cuando apareció usando una camisa de su entonces novio, Mr Big, a modo de microvestido que combinó con un cinturón de piel de Hermés. Pero según hemos visto, no ha sido la única coincidencia FASHION de la que hemos sido testigos. Esta misma semana, la modelo que forma parte de la exclusiva lista de los rostros mejor pagados del momento, hizo otro guiño a la columnista neoyorquina enfundada en un minivestido de punto, escote halter y muy ceñido de la marca St Angi.

Un look icono que hemos visto decenas de veces en estos últimos años por una razón: ¡no pasa de moda! Esta propuesta minimalista que se ajusta al cuerpo, se ha colado en el guardorropa de Kendall y guarda mucho relación con el que llevó Sarah Jessica Parker hace casi 20 años también por las amplias avenidas de la Gran Manzana. ¿Nos sorprenderá con más looks tan chic como éstos?