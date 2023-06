La divertida reacción de David Beckham a las declaraciones más románticas de su hijo Brooklyn y Nicola

En los últimos años, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han conseguido coronarse como una de las parejas preferidas de la generación Z, además de la más romántica, y es que no dejan de tener muestras de amor públicas el uno con el otro que demuestran lo enamorados que están. Ambos aprovechan la mínima ocasión para decirse lo mucho que se quieren, por lo que no sorprende que celebren cada fecha especial para ellos a lo grande. Ayer fue uno de esos días marcados en el calendario, ya que se cumplieron tres años de su compromiso, y, como era de esperar, hubo declaraciones (y nuevas fotografías) en sus redes.

Brooklyn quiso compartir una imagen antigua de ellos en blanco y negro (sabemos que no es actual por el tono rubio de cabello de Nicola) en la cual aparecen abrazados disfrutando de un día en la playa. Como es habitual, la ha acompañado de un precioso texto en el que se deshace en halagos hacia su pareja y deja caer, de paso, que está deseando ampliar la familia. "Hace 3 años le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo. Han sido los 3 años más increíbles, eres mi todo. No puedo esperar a seguir siendo jóvenes y tampoco a crecer juntos. No estaría donde estoy ahora sin ti, me haces ser una mejor persona, un mejor hombre. Estoy deseando empezar una familia contigo. Feliz tercer aniversario Nicola Peltz Beckham ❤️❤️" ha escrito.

Por su parte, la modelo y actriz subió una instantánea más reciente en la que su marido le da un beso en la mejilla mientras ella mira a camara durante lo que parece ser una cita en la que están comiendo tallarines. "Te quiero mi ángel👼🏼🤍 Feliz aniversario de compromiso🥹🥹 No me imagino mi vida sin ti a mi lado. Gracias por ser mi persona 💘💘".

No son pocas las personas que han reaccionado a estas palabras, entre ellas, tanto Victoria como David Beckham. La diseñadora ha dejado varios corazones junto a la frase "os queremos", mientras que el exfutbolista ha demostrado la confianza que tiene con su nuera burlándose de ella al decirle "que siempre está pendiente de la cámara" con un emoticono de risa.

Tres años desde su compromiso

Fue el 24 de junio de 2020 cuando Brooklyn se arodilló y le preguntó a Nicola, con la que apenas llevaba diez meses de relación, si se quería casar con él. "Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ha dicho que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Te prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día. Te amo", escribía el mayor de los hermanos Beckham por aquel entonces, confirmando la feliz noticia. Tras dos años de preparativos -y una pandemia de por medio- la pareja se dio el 'sí, quiero' en Miami en mayo del año pasado, por lo que acaban de celebrar también su primer aniversario de casados.