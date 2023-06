Alice Campello, a las puertas de su verano más familiar: 'He aprendido de mis errores anteriores'

Conocimos a Alice Campello a raíz de su matrimonio con Álvaro Morata, pero la italiana no tardó en desmontar todos los tópicos con los que se asocia a las esposas de los deportistas de élite. En 2017, su vena emprendedora la llevó a fundar Masqmai, un imperio de belleza limpia, para así encontrar soluciones realmente efectivas a los problemas de la piel que ella misma había sufrido. Y es ese mismo cariño el que impregna a todas sus metas, tanto profesionales como personales. El pasado mes de enero, Alice cumplió el último de sus sueños, convertirse en madre de una niña, aunque ello casi le costó la vida. Pero todo parece retomar su cauce para la empresaria, que está a punto de vivir su primer verano en familia de seis. Hablamos con ella sobre su experiencia posparto y la importancia de tener una rutina en Magic Sunsets, un evento organizado por Calzedonia en Madrid que en las próximas semanas se replicará en otras ciudades españolas.

Bella está a punto de cumplir seis meses. ¿Cómo te encuentras con ella?

¡Ya muy bien! La verdad es que ella desde el principio superbién, muy buena. Y, como tuve un parto complicado, me ha ayudado mucho ver que ella estaba muy bien.

¿Te costó más recuperarte después de este parto?

Ha sido diferente. Realmente el peor posparto ha sido el de los mellizos porque era la primera vez para mí y fue como cambiar de ser una pareja a tener dos personitas más, y encontrar el equilibrio fue un poco complicado. Este ha sido más introspectivo, una lección de vida, entonces recuperarme bien a nivel mental de todo lo que había pasado me ha costado más. Pero, como madre, tenía la experiencia, así que ya estaba bastante acostumbrada.

Ahora que, como dices, tienes mucha experiencia, ¿has descifrado algunos trucos para recuperarte más rápido del embarazo?

La verdad es que he aprendido de mis errores anteriores. Antes me sentía un poco más triste cuando daba a luz. Era un cambio tan grande que me costaba hasta salir de casa, y ahora he entendido que tengo que hacer mis cosas, seguir con mi vida, que cuanto antes recupere mi rutina, antes me voy a encontrar mejor.

¿Llevas una rutina fija de ejercicio?

También, sirve mucho a nivel mental. Era una cosa que yo no hacía nunca, y ahora he aprendido a tener una rutina. De hecho, lo hago con una amiga y me está gustando muchísimo porque al final es un momento que estoy con mi amiga y que también estoy haciendo algo para mí, para mi cuerpo y para mi salud mental.

¿Ha cambiado la forma en la que cuidas tu rostro? Muchas mujeres desarrollan acné, vello o manchitas durante el posparto.

Pues sí, me han salido un montón de manchitas, algo que no me había pasado con los otros pospartos. Creo que por las hormonas. Pero ahora me estoy cuidando la piel muchísimo más, sobre todo con retinol. Como tengo una marca de cosmética, estoy probando muchas cosas y me viene superbién tenerlas porque luego veo los efectos reales que hace la piel.

¿Sueles adaptar los productos de Masqmai a tus necesidades reales?

Realmente cada producto que yo he sacado ha sido por la necesidad que yo tenía en ese momento. Por ejemplo, los granitos, que también en la embarazo me salieron bastantes. Saqué justo los productos para eso porque los podía probar yo en mi piel y realmente podía ver la eficacia que tenía.

¿Haces lo mismo con The Akala Studio, tu firma de moda?

Sí, es sobre todo lo que yo no encuentro en las tiendas y que necesito en el día a día, como un chándal bonito que parezca arreglado.

¿Qué buscas en un bikini o bañador?

Para mí, lo importante es sentirme cómoda. Por ejemplo, con este que tengo puesto me siento muy cómoda y son tejidos muy buenos. Se trata de cubrir tus defectos y enseñar, sabes, tus mejores partes. Ahora mismo con bañador me siento más cómoda que con bikini porque acabo de dar a luz, pero los dos me gustan mucho.

Bella aún es pequeña, pero imagino que tenéis planes de familia numerosa para las vacaciones.

Ahora son cuatro niños y es más complicado. Antes íbamos de viaje y podíamos movernos más, pero este verano hemos cogido la casa en la playa y no nos moveremos de ahí hasta terminar las vacaciones.

¿Cuáles son tus esenciales de moda y belleza cuando haces la maleta?

¡Una crema solar! Ahora que he aprendido y estoy madurando, siempre lo digo. A mí me salen manchas y todo... por eso la crema solar. Los sombreros me gustan mucho también y, obviamente, bañadores y bikinis. También el Natural Beauty Elixir, que es un aceite de mi marca que ayuda muchísimo después del sol.