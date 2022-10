Modelo, mamá y empresaria: Alice Campello nos habla de su faceta más desconocida

Además de trabajar como modelo e influencer, por las venas de Alice Campello corre la sangre del emprendimiento gracias a su padre, el empresario del sector automovilístico Andrea Campello. La italiana ahora afincada en Madrid ha seguido los pasos de su progenitor, pero enfocándose en el mundo de la belleza. No lo ha hecho por mera tendencia, sino para ofrecer a las demás chicas como ella esa alternativa de cosméticos con buenos resultados que estuvo buscando por todo el país durante su adolescencia. "Me interesé muchísimo por la cosmética porque a mitad de la época de la adolescencia tenía problemas de la piel, sufrí con lo granitos y terminó obsesionándome bastante. Pasaba horas en Sephora buscando opciones, esto hizo que al final me hiciera también fan de las mascarillas, ahora tardo horas en el baño probándome de todo, ¡es mi pasión!" explica a FASHION en nuestro encuentro que tiene lugar, precisamente, con motivo de la incorporación de su marca Masqmai a la mencionada plataforma.

El aceite superventas que creó para ella misma

En esta cita, la veinteañera -que está esperando la llegada de su cuarto bebé junto a su marido, el futbolista Álvaro Morata- nos confiesa cuándo fue el momento decisivo para embarcarse en esta aventura profesional, antes de que sus productos estrella, producidos entre Italia y España, conquistaran a miles de mujeres de todo el mundo. "Cuando me quedé embarazada de los mellizos, mi tripa estaba creciendo muchísimo, experimenté un cambio muy grande en mi cuerpo y en la piel. En este periodo me empezaron a alucinar los aceites corporales, ahí me surgió la idea de crear mi propio aceite. Al final he probado y conozco muchos, y al convertirse en una de mis aficiones, ¡decidí que podía dedicarme a ello!".

Conocido como Natural Beatuy Elixir, este superventas fue el primer producto que vio la luz allá por 2018; en este preciso momento nació su otro bebé, Masqmai. "Tras lanzarlo al mercado, vi como a la gente le gustaba y compartían las fotos del antes y el después, era increíble, ¡había resultados verdaderos! En ese instante decidí sacar más productos, hasta día de hoy". Desde entonces Alice ha sido cada vez más conciente de la importancia de un cuidado facial con productos de calidad, ha sido muy fiel a su rutina frente al espejo para lucir un cutir sano y luminoso, además de tratar las pequeñas imperfecciones.

Ahora, con más de siete meses de gestación, nos cuenta cómo es su ritual de belleza cada mañana y noche. "Estoy haciendo los mismos pasos de skincare de siempre, utilizo mis productos ya que cubren varias necesidades a la vez. Por ejemplo me han vuelto a salir más granitos en el rostro, pero el elixir me lo calma mucho y el gel corporal cierra los poros al momento, ¡todos tienen la eficacia que necesito!". Tanto que lo comparte con los pequeños de la casa, "tenemos un aceite cien por cien natural para bebés, que de hecho lo utilizo ahora en el embarazo por tener la piel más delicada. Seguramente lo usaré con mi hija cuando nazca, los niños también lo están usando y les encantan, ¡me llenan la casa de aceite!" nos cuenta riéndose.

Su próximo lanzamiento

Como toda empresaria, el motivo para sumergirse en un proyecto de belleza ahora tan exitoso, suele estar relacionado con algún momento o viviencia del pasado; como hemos mencionado antes, en el caso de Campello se debía a las imperfecciones en su tez. "Solo la palabra grano me hacía temblar. Me costó mucho afrontar este problema, vivía en Venecia y me fui hasta Milán para buscar un médico bueno. Me creó bastante obsesión, hasta dormía con la cara tapada y me escondía con la almohada para que no me viera la cara mi madre cuando entraba a mi habitación porque me veía muy mal".

Una inseguridad que hemos visto acrecentada estos últimos años con el famoso maskné tras llevar continuamente la mascarilla en contacto con el rostro, aunque la esposa del futbolista lo vivió mucho antes de la llegada de la pandemia. "Al final la situación no era tan grave, pero sí afecta a tu seguridad, me maquillaba muchísimo y lo único que yo veía en mi rostro eran granitos. Fue una fase de la vida complicada y eso me llevó a embarcarme en la cosmética", relata.

Por este hecho junto a su equipo se han puesto manos a la obra para dar luz verde a la última novedad que saldrá dentro de muy poco. "Vamos a lanzar un producto para tratar los granitos. Hemos tardado mucho en hacerlo porque quería que fuera realmente eficaz tras mi experiencia", anuncia. Tras vivir un largo tiempo con esta inseguridad que incluso llegó a afectar su día a día, recomienda a todo el mundo y en especial a los adolesentes: "Si tuviera que hablar con las adolescentes que sufren lo mismo que yo viví les diría que para todo hay una solución, los granitos no son para siempre. Aunque parezca un problema muy pequeño, entiendo que al final sentirte segura de una misma te cambia la vida".

En pleno momento en el que todo el mundo quiere emprender, tras su experiencia de más de cuatro años al mando de una compañía de belleza reconoce a FASHION que, cada lanzamiento, lleva mucho trabajo previo. "Antes de embarse en una aventura empresarial, hay que informarse muchísimo. Yo lo que sigo haciendo, busco en todas partes inspiración, como por ejemplo en Dubái donde he estado hace poco. Lo primero que hago es ir al spa del hotel y probar sus productos, además de leer muchísimo y comprar, al final consigues tu propia visión de ver y experimentar con tanta variedad", revela.

¿Se cuida más durante el embarazo?

Y entre rutinas de belleza y mascarillas en su día a día, confiesa que el deporte no está entrando en sus planes actuales. "Aunque el ejercicio sea algo esencial tengo que ser sincera, ¡no estoy haciendo nada! Nunca he entrenado mucho y como normal, he tenido mucha suerte con mi metabolismo. Los primeros meses de embarazo me sentía muy mal, no he pensado en ponerme en forma, simplemente quería encontrarme bien y tener fuerzas. Aunque seguramente después haré algo, pero nunca ha sido mi objetivo principal".

Continúa diciéndonos que "me veo igual que antes, obviamente tengo tripa y más retención de líquidos, lo normal del embarazo; pero lo que sí que noto que mi tripa nunca ha vuelto a ser mi tripa, sí que intento hacer ejercicios para que vuelva a sus inicios. Al final he tenido tres embarazos y es normal que el cuerpo cambie y no vuelva a ser el mismo. Hay que aceptarlo, tengo tres niños preciosos y da igual". ¿Y la comida? "Echo de menos el jamón, la gastronomía española me encanta, al igual que el sushi que muchas veces lo congelo en casa y me doy algún premio, ¡pero intento que sea poco! Al momento que de a luz a mi hija en enero, comeré jamón en el hospital. Aunque lo he comprado para congelarlo también, ¡ya tengo experiencia con tres embarazos!".

Siendo modelo, influencer y ahora experta en cosmética, no nos extrañaría que inculcase este camino a sus pequeños, pero para nuestra sorpresa Alice tiene otras planes para ellos. "Al igual que le preguntan a Álvaro muchas veces si le gustaría que nuestros niños fueran futbolistas, por ejemplo, realmente lo que queremos es que sean felices, que hagan lo que quieran y si vemos que tienen una pasión hacer que se haga realidad. Al final cada persona tiene un carácter, todos somos diferentes. Lo que yo haré con ellos es ayudarles a que se cumplan sus sueños, eso es lo importante".

Aunque sea una mujer que se mueve en el mundo de los negocios y de las pasarelas, comenta que ha tenido que rebajar el ritmo de vida. "No sé si es porque tengo tres hijos más, pero a diferencia de los demás embarazos me siento cansadísima y con muchas nauseas. No he disfrutado de ningún embarazo mucho tiempo, pero ya estoy acostumbrada". Y en cuanto a la pequeña princesa que tiene previsto nacer el próximo mes de enero, nos adelanta con una sonrisa esbozada su emoción.

"No me imagino a Bella, se mueve muchísimo y no consiguemos verle la carita en las ecografías, siempre se tapa con la manita, es la única que no se ha dejado, ¡así que será sorpresa!", explica. Un nuevo miembro llegará para completar a la familia española-italiana, y la ilusión está presente en el hogar. "Los niños están emocionados, al ser una niña es algo diferente para ellos, tienen hasta miedo de tocarme la barriga, no quieren sentarse en mis piernas porque no quieren hacerle daño, son súper cariñosos. Cuando a veces me hacen enfadar mucho, les explico que tengo que estar tranquila y lo entienden perfectamente, aunque el pequeño obviamente solo da besitos a la tripa, pero no sabemos lo que piensa. ¡Me voy a emocionar mucho cuando se conozcan!".