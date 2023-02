Cómo Alice Campello transforma un vestido 'cut out' muy sexy en el diseño más elegante

A veces, adaptar las tendencias más en auge de la temporada en looks de noche resulta bastante complicado porque estas no son siempre lo suficientemente elegantes o sofisticadas para según qué eventos. ¿Cuántas veces te ha pasado el querer ir vestida con "algo que se lleva", y descartarlo en el último momento porque no es demasiado apropiado? Una de esas modas que no paran de llenar todas y cada una de las prendas (tanto en pasarela como en el street style) es el cut-out. Las aberturas se han convertido en ese toque de distinción por el que también apuestan las celebrities como Hailey Bieber, Kendall Jenner o Alice Campello, la última en caer rendida a esta tendencia tan sexy. ¿Lo mejor? Que la ha llevado en el look que vas a querer lucir en tu próxima fiesta y el resultado es de lo más sofisticado gracias a sus zapatos.

Modelo, mamá y empresaria: Alice Campello nos habla de su faceta más desconocida

Con un vestido de corte midi y palabra de honor negro firmado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent, es como la empresaria, que está estupenda después de dar a luz a su cuarta hija, ha posado frente al espejo de su casa para dejar impactados a todos sus seguidores con este selfie. Un look perfecto para ir a cualquier evento de noche, que reúne las mejores cualidades en una prenda gracias a que el color más oscuro de la gama cromática es también el que más estiliza. Apuesta por el negro en este tipo de eventos, porque ningún otro tono te aportará tanta elegancia. Además, la tendencia cut-out del escote le da un toque lo suficientemente sexy para que sea adecuado tanto para una gran velada como para una noche de fiesta con amigas.

Dos vestidos y una fiesta inolvidable: los detalles de la 'reboda' de Alice Campello y Álvaro Morata

La importancia de los complementos

A la hora de elegir un buen estilismo, es importante, además de fijarse en la prenda que vas a comprarte, en los complementos. Tal y como ha hecho Alice Campello, que se ha decantado por romper el look negro con unas sandalias preciosas de terciopelo rojo con detalle de nudo, de la firma italiana Roberto Rubino. Se trata del modelo París (520 euros y disponibles también en azul noche), un calzado de estilo romántico elaborado, además de en terciopelo, en piel de color nude. Como ves, los accesorios hacen y deshacen un autendo en cuestión de segundos, así que no los pierdas de vista y apuesta por ellos como contraste al resto del estilismo.

ESPECIALES... ALICE CAMPELLO Y ALVARO MORATA, HISTORIA DI UN GRANDI AMORE

Loading the player...

Haz click si quieres ver el especial sobre la historia de amor de Alice Campello y Álvaro Mora. La pareja se conoció en 2016: ella era una famosa influencer italiana y él un futbolista español que jugaba en la Juventus de Turín. Se casaron en una romántica boda en Venecia, en 2017, y ahora forman una bonita familia numerosa. La joven veneciana ha sido siempre una gran apoyo para el jugador, al que ha seguido allí donde sus compromisos profesionales le han llevado. ¡No te lo pierdas!