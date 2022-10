Hiba Abouk reinventa la elegancia del negro en sus últimos conjuntos de invitada en París

Si algo ha demostrado Hiba Abouk durante su viaje a París, es que es capaz de sorprendernos con una dualidad en sus conjuntos de lo más interesante. Si hace unos días apostaba por un estilismo futurista totalmente blanco, este fin de semana la actriz ha dado un giro de 360 grados a sus elecciones, apostando por el negro y repitiendo fórmula no una, ¡sino hasta tres veces! Ha logrado convertir el tono más oscuro de la paleta en uno de los más elegantes, decantándose por una de las tendencias más eficientes de la temporada: confiar en los looks monocolor. ¿Cómo podemos hacer que el total black no resulte en absoluto aburrido? El armario de la intérprete quizá te sirva de inspiración...

- Hiba Abouk practica el deporte favorito de Jennifer Aniston y Adriana Lima

Junto a su pareja, el futbolista Achraf Hakimi, se ha dejado ver por el front row de diferentes desfiles celebrados en el marco de la Semana de la moda de París, que está a punto de clausurar esta edición en la que las firmas presentan sus propuestas para la temporada de primavera/verano 2023. Una de las últimas presentaciones a las que han asistido ha sido la de Isabel Marant, para la que Hiba ha escogido un look totalmente negro formado por unos pantalones rectos de 'efecto cuero', que ha combinado con un body de terciopelo con cuello fruncido y abertura lateral. Una apuesta elegante con un toque también atrevido, que ha completado con unas sandalias de tiras y un clutch plateado, el único complemento que rompía con la estética oscura de su conjunto.

- El deslumbrante look de Hiba Abouk en el Festival de Cine de Venecia

La misma fórmula repetía después para asistir al desfile de Givenchy, donde en esta ocasión su pareja y ella decidieron apostar por looks coordinados también en negro -como hicieron días antes Bella Hadid y su novio-. ¿La clave para hacer que esta elección destaque a pesar de que las prendas sean todas del mismo color? Jugar con los tejidos e introducir, de nuevo, detalles plateados como hizo antes Hiba con el clutch. Esta vez la actriz ha combinado una camiseta de cuello redondo y mangas semitransparentes, con una falda midi de piel y una americana con hombreras, completando con un cinturón de hebilla plateada a juego con la correa de su bolso y los apliques de la chaqueta.

Y espera, ¡porque hay un tercer look monocolor! Se trata del que la intérprete eligió para la presentación que Calzedonia celebró en París la semana pasada, donde se reunieron también celebrities e influencers españolas. Allí Hiba posó con un minivestido-blazer negro con solapas y abotonado, a juego con un bolso de mano en el mismo color y unos zapatos de tacón destalonados.