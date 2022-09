Hiba Abouk acierta en su última cita FASHION con el look futurista favorito de las 'celebrities'

Había muchas ganas de que llegara la Semana de la Moda de París y ahora que ya está aquí, la capital francesa se ha convertido, tras Milán, en el foco de atención para todos aquellos que quieren descubrir cuáles serán las nuevas propuestas de los diseñadores y qué llevaremos el próximo verano. Pero además de ver las tendencias sobre las pasarelas, la llegada a los desfiles se convierte en un incesante escaparate que nos muestra lo que se lleva ahora. Y una de las que no se está perdiendo casi ninguno de los shows celebrados en la ciudad francesa, es Hiba Abouk. La actriz ha sido una más dentro de ese selecto grupo de celebrities que han podido ver de cerca las maravillas que ha creado (otra vez) Olivier Rousteing para Balmain. Y, como no podía ser de otra manera, nos ha dejado alucinadas con su look total white.

La actriz que ha acudido al desfile celebrado en el estadio Jean-Bouin, junto al Parque de los Príncipes del París Saint-Germain, ha lucido un look de inspiración futurista de la firma francesa que nos ha recordado al que hace unas semanas llevó la actriz María Pedraza, que también eligió Balmain para anunciar las películas españolas candidatas a los premios Oscar. ¿La diferencia? El look de Hiba era un dos piezas compuesto por una mini falda muy bonita de tablas con una cremallera dorada en la parte delantera, y un crop top a conjunto de manga larga y cuello chimea, que también tenía el mismo tipo de cierre. Un look completamente en blanco que nos demuestra que este color también es perfectamente válido para el otoño. La casa de moda francesa es siempre una de las favoritas de las celebrities a la hora de vestirse, y por eso, además de a Hiba Abouk, hemos visto a Kylie Jenner lucir un look, que aunque se aleja de la inspiración futurista, también era en el mismo tono.

Hiba Abouk ha escogido una sandalias doradas con taconazo y con pulsera que combinaban perfectamente con los detalles dorados del resto del conjunto y con el bolso de asa corta que llevaba. Y, como ves, Hiba Abouk ha querido contrastar su estilismo con el de su marido, el jugador de fútbol del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, que iba vestido de pies a cabeza de negro y con un estilo sport, a pesar de llevar una americana de traje.