Victoria de Marichalar y Paula Echevarría, unidas por el traje con bermudas ideal para eventos de verano

Aunque la temperatura no acompañe el mes del año en el que nos encontramos, lo creamos o no, el verano está a la vuelta de la esquina. Y Victoria de Marichalar se ha encargado de hacernos soñar con el calor gracias a su último conjunto, con el que adelanta una de las microtendencias clave de los próximos meses. La hija de la infanta Elena ha encontrado en esta elección la alternativa perfecta al clásico traje de sastre con pantalón largo, defendiendo una opción más ligera y fresquita (pero igual de estilosa) con un look de firma española.

Y es que según nos acercamos a la temporada estival, observamos cómo las bermudas de tiro alto se van apoderando del street style. Esta prenda, tan veraniega como unos shorts, pero capaz de mantener la elegancia gracias a su calculada longitud, ha conquistado también el vestidor de la influencer. Hace unas horas posaba con ella en este total look naranja que resalta el bronceado, decantándose por un diseño recto de pinzas a juego con una chaqueta tipo blazer con manga tres cuartos.

Se trata de dos piezas pertenecientes a las últimas propuestas de Himba, la firma de ropa de su amiga y también influencer, María García de Jaime. Tanto la chaqueta (189,95 euros) como las bermudas (99,95 euros) están confeccionadas en lino, uno de los tejidos estrella para combatir el calor. Un look directamente conectado con el armario de Paula Echevarría, pues la asturiana fue de las primeras en decantarse por esta versión fluida del traje cuando a principios de mayo estrenó un conjunto de Primark similar al de Victoria Federica. ¿La fórmula para llevar bermudas en primavera? Combinarlas con una americana de manga larga como han hecho ambas.