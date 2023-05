Victoria de Marichalar conjunta un 'slip dress' con los zuecos más inesperados

Cuando imaginos un look de invitada para esta temporada, solemos visualizar un vestido midi elegante junto a unos tacones, ya sean unos clásicos stilettos o unas sandalias con plataforma. Sin embargo, aunque sin duda ayudan a estilizar el look, no todo el mundo es partidario de apostar por ellos. Hay quien prefiere optar por opciones mucho más cómodas, pese a arriesgarse a romper con la formalidad del conjunto. Y Victoria de Marichalar parece pertenecer a este grupo, así lo demostraba ayer durante una cena en Marbella junto a otras influencers, para la que escogía una alternativa plana muy diferente a la de sus compañeras.

La royal posaba por la noche junto a Marc Lucas y Alice Campello en un evento de cosmética, una fiesta que como podemos observar por las elecciones estilísticas de sus protagonistas, requería un look de noche. Victoria se decantaba por un slip dress satinado de corte midi con bajo fluido, que encajaba a la perfección en una cita como esta. No tan usual era el zapato con el que lo acompañaba: unos zuecos planos con hebilla de Mango, la opción práctica con la que se desmarcaba de las sandalias de tacón que llevaban el resto de invitadas.

Y no es la primera vez que vemos a la hija de la infanta Elena defender esta combinación, pues hizo lo mismo en San Isidro a mediados de mayo durante las fiestas de la capital madrileña. Aquella vez acopló a un look de día esta misma fórmula, con un vestido satinado naranja de la firma Twinset -el mismo que llevó a la fiesta de ¡HOLA!-, junto a estos zapatos que encontrarás en Mango bajo el nombre 'zuecos piel tachuelas' y que tienen un precio de 55,99 euros.

El 'slip dress', una de sus piezas favoritas

Este tipo de diseños lenceros es capaz de adaptarse a infinitos planes, como asegura nuestra estilista, quien recomienda contar con él en cualquier fondo de armario. Y es que lo mismo puede solucionarte un look de día informal que otro más sofisticado, como deja claro Victoria. Precisamente un slip dress era su elección para acudir a una boda en Sevilla, una pieza larga en verde lima con tejido jacquard que, eso sí, para una ocasión así va mejor con zapato alto.