Victoria de Marichalar elige un vestido reversible y 'made in Spain' para su último look de invitada

Con la temporada de bodas, bautizos y comuniones en pleno apogeo es normal que estés inmersa en la búsqueda de looks que te ayuden a convertirte en la más elegante. Por suerte, cada fin de semana, celebrities e influencers nos dejan nuevas propuestas en las que poder inspirarnos. A veces se trata de dos prendas que funcionan como un total look, vestidos sencillos a los que poder dar un plus con una bonita manicura o diseños muy especiales, como el que ha llevado Victoria de Marichalar hace solo unas horas en la boda de una amiga.

La hija de la infanta Elena no quiso perderse el 'sí, quiero' de Vir, una amiga con la que no solo comparte buenos ratos, sino numerosos y cariñosos comentarios en redes sociales. Una cita para la que eligió un vestido de color rosa con el que se suma a la tendencia barbicore, una de las preferidas de las veinteañeras y que conquista por igual a chicas con estilos muy diferentes. Se trata de un diseño de MOC, una firma española que encuentra inspiración "en la naturaleza y en la belleza de las pequeñas cosas".

La prenda en cuestión es el vestido Jara, un diseño con escote halter que deja la espalda al aire y es reversible. Tal como explican en la tienda online, la prenda está confeccionada por un lado con seda y, por el otro, con algodón. De ese modo es posible elegir un acabado más o menos informal dependiendo no solo de los complementos con los que se combiné, sino del tejido que quede a la vista. El vestido cuesta 430 euros y está agotado en la talla S (pero se puede encargar).

Para completar su estilismo, Victoria eligió unas sandalias con acabado aterciopelado y plataforma de color granate, un tono que genera cierta controversia cuando se combina con el rosa, pero que en este caso funciona especialmente bien. Como el vestido era liso, las joyas tuvieron un protagonismo especial. Se decantó por un choker rígido, en dorado, pendientes largos llenos de brillo y varias pulseras y anillos más discretos.

Como hemos podido comprobar en redes sociales, Victoria coincidió en la boda con la pareja de influencers formada por María García de Jaime y Tomás Páramo, con los que guarda una estrecha amistad. Ella, que dio a luz a finales de marzo a su tercer hijo, llevó un favorecedor vestido midi estampado de manga larga ligeramente abullonada y cuerpo ablusado. Lo combinó con sandalias de tiras.

