La anécdota viral de la gala amfAR con las invitadas que coincidieron al llevar el mismo vestido

Llevar el mismo vestido que otra invitada a la misma fiesta, es una de las situaciones incómodas que nunca querríamos vivir. Sin embargo, se trata de una casualidad que ocurre más veces de las que imaginamos, especialmente si hablamos de la alfombra roja. Sobre ella las celebrities suelen llevar las últimas propuestas de los diseñadores, convirtiéndola en el escaparate perfecto para fichar tendencias de temporada. Y hay una de ellas que parece estar triunfando en el Festival de Cannes y la gala amfAR que se celebró anoche en la región francesa: hablamos de los vestidos largos con maxiaberturas laterales, ¡todo un fenómeno!

Una atrevida silueta que conquista a todas las edades, incluidas las más jóvenes, como demostró ayer la tiktoker Charli D'Amelio. La bailarina de 19 años posaba en esta exclusiva cita benéfica con un diseño de Mônot, una pieza que engañaba por delante con una falsa austeridad que contrastaba con el arriesgado detalle de los costados. Y es que este vestido ideado por el libanés Eli Mizrahi, cuenta con dos pronunciados cut out adornados con un lazo a la altura de las caderas.

Pero la influencer no fue la única que apostó por él: la actriz Abigail Cowen también lo escogió para esta velada que, precisamente, destaca por tener una de las alfombras rojas más variadas. La estrella de La Saga Winx elegía el mismo vestido que Charli D'Amelio, aunque el suyo en color blanco, y en lugar de combinarlo con unos salones cerrados como la bailarina, prefirió acompañarlo con unas sandalias metalizadas de tacón. Y aunque ambas dejaron un considerable espacio de tiempo a la hora de posar ante las cámaras, ha sido inevitable percatarse de esta comentada coincidencia.

Aberturas y lazos, la tendencia que se repite en Cannes

Estos detalles no solo han marcado las elecciones de estilo de la generación Z en esta reciente edición del festival, pues también los hemos detectado en looks de modelos como Rosie Huntington-Whiteley. El lunes asistía a la proyección de la película Club Zero con un espectacular vestido bicolor también con abertura lateral y escote en la espalda.

Valentino era la casa de modas que firmaba esta elegante creación de su colección Primavera/verano 2023 con el punto justo de atrevimiento. La firma se ha propuesto esta temporada fomentar este tipo de siluetas entre sus nuevas propuestas, lo que ha hecho que otros dos rostros conocidos hayan coincidido de nuevo en Cannes con la misma elección. Aunque en eventos diferentes, esta semana veíamos también a Poppy Delevingne y Leonie Hanne llevar un vestido del mismo sello en diferentes colores, con el mismo estilo de abertura.