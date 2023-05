Nia Correia nos descubre las tendencias en calzado que debes tener sí o sí esta primavera

La primavera llega cómplice con el buen tiempo y ese es un motivo más que suficiente para celebrar: graduaciones, bodas, cumpleaños… cualquier excusa es bienvenida para hacerlo. Sin embargo, parece como si todos nuestros seres más cercanos se hubiesen puesto de acuerdo para coincidir en estos días y, de pronto, tu agenda social se encuentra abarrotada de eventos para los que se te acaban las ideas para lucir en todos elegante y fashion. Nia Correia se adelanta de la mano de Deichmann y te demuestra que, en un mismo lugar y al mejor precio, tienes para ti las últimas tendencias en calzado, sin resultar repetitiva. Elige tantas opciones como quieras para asistir siempre chic a tus compromisos y sin morir en el intento.

Una temporada más, la cantante repite como imagen de Deichmann para presentar la colección primavera/verano ‘23 que viene pisando fuerte y a muy buen ritmo. Y nunca mejor dicho, pues Nia se alía por segunda vez con la zapatera alemana en su propuesta ‘Lo bailao’ para brindarte una colección cosmopolita y diversa que no discrimina en edades ni gustos. Presenta dos líneas muy diferenciadas: Tacones y sandalias bañadas en colores muy llamativos, con plataforma y en diferentes acabados metalizados. Aquí te dejamos nuestras propuestas para brillar día y noche, pero, sobre todo, para que ‘lo bailes’ en cada uno de tus eventos como si no hubiera un mañana.

Tacones para noches infinitas

Ir fashion y cómoda es una realidad y Nia te lo demuestra aquí y ahora. Su apuesta por estos tacones rosas transparentes inspiran vanguardia, pero también sofisticación, resultando en un diseño único que eleva la elegancia. La artista canaria se atreve, además, a aportarle un toque de sensualidad al combinarlos con preciosos anillos plateados en sus pies. Un claro ejemplo de que quien arriesga, gana.

Sandalias elevadas a lo más top

La artista es imagen de Deichmann y, de esta forma, se suma como la única española al selecto grupo de embajadoras de la firma en el que la han precedido mujeres como Ellie Goulding, Cindy Crawford o Halle Berry. Algo que a la artista le parece top y le ha motivado a poner a ‘Lo bailao’ a su altura, haciendo un repaso de glamur por todos los colores de la primavera, como bien podemos observar en estas sandalias de tiras.

Tonos metalizados para deslumbrar en tus eventos

La colección de Deichmann trae, en palabras de Nia, ‘frescura y alegría’, la actitud que buscamos transmitir en esas primeras celebraciones que acaban de dejar atrás el frío. ‘Lo bailao’ es una canción creada especialmente para la marca y para esta campaña tan veraniega. La artista canaria está preparando su nuevo proyecto musical que trata temas esotéricos que podemos ver impregnados, en parte, en el original diseño metalizado de este modelo que no dejará a ningún invitado indiferente.

Colores que bailan al son de la primavera

La artista, que asegura haber cambiado para bien y haberse convertido en una mujer más independiente tras su salto a la fama, es una apasionada de los colores chillones para vestir, aunque también reconoce que los básicos son un must have que no pueden faltar en su día a día cuando está alejada de los focos. Dos rasgos de su polifacética personalidad que podemos observar en esta variada colección.

“Estamos encantados de volver a trabajar con Nia como embajadora para Deichmann España, ya que transmite los valores que compartimos como marca y presentar las últimas tendencias con una buena relación calidad-precio”, indica Nuria Prieto, Gerente de Marketing y Digital de Deichmann en España. Y es que, tras su salto a la fama, Nia ha logrado consolidar su carrera musical y convertirse en una de las artistas emergentes más prometedoras de España. La canaria ha confesado estar “súper contenta” desde que se enteró que volvía a ser imagen de Deichmann: “Me hace súper feliz que la marca quiera volver a contar conmigo, hay muchas cosas en mi carrera que me pasan con las que yo flipo. Las estoy viviendo al momento porque tampoco es que me pare mucho a pensar, pero luego si lo ves desde fuera te das cuenta de que estás haciendo cosas muy importantes y que yo en mi vida se me hubiese ocurrido que fuesen a pasar. Así que yo, contenta y muy feliz”. ‘Lo bailao’ es el último proyecto de la cantante, aunque todavía nos queda mucho por descubrir de ella, tan solo basta con echar un vistazo a las redes sociales donde no se para de bailar al ritmo del challenge de Tiktok #QueMeQuitenLoBailao. Puedes mirar su videoclip aquí.