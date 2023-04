Tom Ford, el diseñador favorito de las modelos y 'celebrities', se despide de la industria

Entre los nombres que forman parte de los momentos más importantes de la industria de la moda encontramos algunos sonoros como Coco Chanel, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Cristóbal Balenciaga y Paco Rabanne, pero también otros recientes como Tom Ford. El diseñador que define a la perfección la elegencia y sensualidad a través de sus impecables diseños que adoran celebridades de todos los rincones del mundo, esta semana ocupa nuestra titulares por una inesperada noticia que hace que se tambalee las pasarelas, abandona su puesto para siempre.

Y no solo sus responsabilidades y funciones como director creativo, también ha confirmado la venta de su exitosa y consolidada marca homónima al gran grupo de Estée Lauder Cos por 2.280 millones de dólares. ¡Un movimiento que nadie esperaba que sucediera! Él mismo ha sido quien ha confirmado en las redes sociales el fin de su carrera profesional de la forma más especial y nostálgica posible, con una colección ya icónica que homenajea su largo y fructífero trayecto reinterpretando algunos de looks más emblemáticos que ha diseñado a lo largo de los años.

Bajo el objetivo de Steven Klein y con la ayuda de la estilista parisina Carine Roitfeld, sus amigas y musas del panorama, las top models Amber Valletta, Karlie Kloss, Karen Elson y Joan Smalls, no han dudado en posar para esta etapa tan especial en la que despiden por todo lo alto al modista que el pasado año era uno de los anfitriones honoríficos de la Gala MET. ¿Por qué es el favorito de las súper estrellas? Porque sabe entender a la perfección lo que significa lucir sexy sin dejar la sofisticación a un lado, y algunos de los rostros conocidos que han caído rendidas a sus propuestas son Karlie Kloss, Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna, Jennifer Aniston, Miley Cyrus y Kendall Jenner entre otras.

¿Quién es Tom Ford?

Pero si lo no sitúas en el juego de quién es quién, no te preocupes, te damos las coordenadas para que lo localices en el tablero FASHION. Nació en Texas en 1961, pero a los 17 años se mudó a la ciudad de Nueva York para probar suerte en el sector de la interpretación mientras estudiaba el Grado de Arquitectura en la prestigiosa escuela Parsons. Y spoiler, no terminó diseñando edificios como pensaba, sino prendas que se vendirían a un elevado precio. Aunque hoy le conozcamos como la cabecilla de la que ha sido su marca homónima hasta hace unos días, comenzó en el mundillo asegurando que dejarían huella a su paso por las diferentes casas de costura, ¡y así fue! Primero remontó (y enriqueció) a Gucci a su llegada en 1994 rompiendo todas las normas preestablecidas, y pocos años más tarde encontró su lugar en el taller de Saint Laurent junto a Domenico De Sole. Lo demás es historia, ¿ahora a qué se dedicará? ¿Cumplirá su sueño de ser actor? ¿Lo veremos próximamente en Hollywood?