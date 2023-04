Jenna Ortega recupera su estilo 'dark' con un espectacular vestido confeccionado en París

Cuando una alcanza la cima del éxito a raíz de una impecable interpretación, ese personaje estará siempre asociado con la actriz. Es el caso de Jenna Ortega, quien después de comenzar su camino profesional junto a Disney, ha saboreado el triunfo gracias a su participación en la famosa serie de Netflix de la que todo el mundo habla, Miércoles. Y no solo nos referimos a la trama y las características tan peculiares que marcaron la diferencia, también al tipo de vestuario con el que ha hecho historia y que ahora formar parte de sus impecables estilismos para acudir a eventos.

- Jenna Ortega conquista el mundo 'beauty' con su nuevo proyecto

¿Quién firma su look?

Hacía tiempo que no la veíamos optar por esa estética dark tan llamativa que ahora se sube a las pasarelas internacionales a raíz de la gran acogida de dicha producción. Pero esta semana nos ha sorprendido en una cita con Dior celebrada en la ciudad de Los Ángeles en la que ha confirmado lo bien que le sienta el negro y el poder que tiene para defenderlo con estilo sin llegar a ser aburrido. Días atrás anunció su contrato exclusivo con la mencionada casa de costura parisina, es la nueva imagen de uno de los perfumes más vendidos de su legado (Gris Dior), sumando así una victoria más a su corte pero intenso currículum. Por eso no nos extraña que su alianza con la marca sea tan especial y el sofisticado look con el que ha posado en el photocall esté firmado por la diseñadora creativa Maria Grazia Chiuri.

- Jenna Ortega estrena el traje bicolor de chaqueta y minifalda con el que 'Miércoles' no se atrevería

¿Por qué es especial?

No es la primera vez que vemos a la veinteañera más buscada de la temporada enfundarse en una auténtica obra de arte como ésta, pero como mencionábamos hace un momento, llevaba tiempo sin apostar por esta estética que ha consolidado a golpe de capítulos. Para esta especial ocasión en la que celebra su incorporación a la gran familia de Dior, se ha decantado por un vestido largo de silueta acampanada, finos tirantes y una romántica lazada bajo el pecho que actúa como cinturón, sin olvidar los volantes de la falda que aportan movimiento y fantasía. Es un precioso diseño que reinterpreta la silueta distintiva de la maison con elegancia y está confeccionado en una delicada gasa de seda, está disponible en la tienda por un precio de... ¡5.200 euros! Y, aunque poniendo distancia entre medias, nos ha recordado al que llevó en la premier de la serie el pasado mes de noviembre. ¿Qué nos estará queriendo decir con este atuendo? ¿Vuelve la tendencia dark a reinar su amplio y lujoso armario?