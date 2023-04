Jenna Ortega conquista el mundo 'beauty' con su nuevo proyecto

Desde que apareció en la serie de Miércoles, el teléfono de Jenna Ortega no ha parado de sonar. Con tan solo 20 años, la actriz se ha convertido en un auténtico fenómeno tanto dentro como fuera de la pantalla. A la serie dirigida por Tim Burton ha sumado ya unos cuantos títulos y otros tantos pendientes de estrenar (Scream VI, Miller's Girl...), por no hablar de su influencia en el mundo de la moda, cuyo particular estilo ha hecho que su presencia sea una de las más esperadas en la alfombra roja. Todo ello ha despertado el interés de firmas como Adidas, de quien se ha convertido en embajadora global. Pero también el mundo de la belleza ha querido contar con ella, algo que queda confirmado con la última campaña que protagoniza.

La intérprete se adentra en la industria beauty de la mano de Dior, representando la fragancia Gris Dior, uno de los icónicos olores de La Collection Privée. Una creación unisex ideada por el experfumista de la casa francesa, François Demachy. Precisamente fue este color el que inspiró a una de las narices más famosas a dar forma a esta composición de jazmín y bergamota atemporal y sin género. "Si el gris tuviera un olor, ¿cuál sería?", se preguntaba el experto antes de crear el perfume. Lo que la maison tiene claro es quién lo representa: a Joseph Quinn (Stranger Things) se unen ahora cinco embajadores más para ponerle rostro: Fai Khadra, el rapero francés Orelsan, la actriz sudafricana Thuso Mbedu, la cantante Liu Yu Xin y Jenna Ortega.

"Artistas singulares, verdaderos ídolos multiculturales de una nueva generación", así han definido a este grupo de representantes, entre los que se incluye también la actriz Maya Hawke. Con más de 40 millones de seguidores en redes sociales, la protagonista de Miércoles se ha vuelto todo un reclamo para las firmas, aunque es esta la primera campaña internacional de belleza en la que participa. ¡Y seguro que no es la última! Y es que su estilo se ha viralizado también entre las cuentas de maquillaje de Tiktok, dando lugar a miles de vídeos en los que recrea su eyeliner o sus labios en color nude e incluso su peinado, el cual se ha colado entre las tendencias de peluquería bajo el nombre de 'cub cut'.