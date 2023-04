Paula Echevarría demuestra que el pantalón cargo también queda elegante con zapatillas

A punto de comenzar la Semana Santa, quizá te encuentres preparando ya la maleta que vas a llevar estas vacaciones. ¿Nuestro consejo? No te olvides de prendas que se adapten al entretiempo y de incluir también opciones cómodas. Paula Echevarría lo sabe muy bien y nos acaba de dejar con un look idóneo como ejemplo. Y es que la actriz ha posado en redes con dos tendencias clave de esta temporada, logrando un conjunto todoterreno con elecciones que forman parte de la nueva colección que ha lanzado junto a Primark.

La semana pasada presentaba las propuestas para primavera que ha creado en colaboración con el gigante textil irlandés. Una línea repleta de básicos para estrenar ahora que al fin llega el buen tiempo. Y entre ellos no ha podido faltar este pantalón cargo, silueta que viene dispuesta a sustituir a los clásicos vaqueros. En la pasarela ya corroboraron firmas como Diesel, Etro o Jacquemus el triunfo de este modelo ancho y con bolsillos inspirado en la ropa utilitaria. Y como no podía ser de otra manera, también ha dado el salto a las principales tiendas.

La jurado de Got Talent ha dejado claro que esta pieza también puede resultar elegante combinándola con prendas en el mismo tono. Y ahí es donde entra en juego otra de las piezas claves en su look: hablamos de la chaqueta torera, la prenda dosmilera que regresa de nuevo para completar estilismos como el de Paula. La suya es un diseño camisero en tono pastel con botones anchos, que ha llevado encima de un top tank blanco también de su propia colección. Unas zapatillas Adidas ponían el broche final a su look, las mismas con las que también acompañaba hace unos días otro pantalón cargo del mismo estilo, demostrando su predilección por este diseño.