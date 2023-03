Con looks de día o noche: la manicura preferida de Paula Echevarría combina con todo

Con la cantidad de planes que nos trae la primavera, lo mejor que podemos hacer es buscar una manicura que sea todoterreno y que nos combine con todos los looks (ya sean de día o de noche) que nos queremos poner. Porque aunque parezca una tontería, cualquier estilista estaría de acuerdo en que si no luces unas uñas perfectas, el resultado no queda igual de bien. Pero más allá de eso y de las tendencias que puedan surgir esta temporada, lo cierto es que ser prácticas y recurrir a un color neutro que de con todo, siempre es un acierto, y por eso, Paula Echevarría ya ha elegido el tono que va a acompañarla (seguramente) hasta el final del verano. ¿Quieres saber cuál es?

Así, gracias a su última historia en su perfil de redes sociales, nos hemos dado cuenta de que el rosa palo es, desde hace un tiempo, el color preferido por la actriz para vestir sus uñas. Pintadas de una manera sencilla en el centro de belleza Alberto Dugarte, Paula no ha querido recurrir a ningún tipo de nail art, ya que sabe que este tipo de manicura algo clásica, pero actual a la vez por tratarse de un tono superprimaveral, es el ideal para todos y cada uno de sus looks. Además, al ser claritas, potencian el bronceado de los primeros rayos de sol; un efecto que siempre es de agradecer en un evento como una boda, ¿verdad?

Como ves, Paula Echevarría se decanta casi siempre por este mismo tono y lo luce en todos sus planes: desde un día de compras o para dar un paseo, hasta para una comida informal y un plan mucho más elegante con un look de noche. Sí, porque aunque las manicuras con con purpurina o las clásicas rojas han marcado la temporada de invierno en cuanto a estilismos de fiesta, todo indica (y Paula parece confirmarlo) que en los planes de noche de esta primavera, las llevaremos en tonos claritos que nos sirvan para el día siguiente. ¡Una opción 24/7 que nos encanta!