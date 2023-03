Victoria Beckham y sus looks opuestos: del vestido 'espalda infinita' a los leggins más cómodos

La imagen fría y distante que Victoria Beckham podía tener al inicio de su carrera -recordemos las bromas sobre que nunca sonreía- cambió por completo desde el instante en el que decidió abrirse un perfil en redes sociales. Como ocurrió con numerosas celebrities, estas plataformas le permitieron derribar barreras y acercarse a sus seguidores, mostrandose más natural y cercana sin dejar de lado su característica elegancia. En las últimas horas ha dejado constancia una vez más de la dualidad que viven las estrellas como ella mostrando dos looks que no pueden ser más opuestos, uno de fiesta y otro perfecto para ir al gimnasio.

Elegancia y sensualidad

No cabe duda de que Victoria es la mejor embajadora de su firma homónima, ya que luce como nadie los diseños que presenta sobre la pasarela. Después de conquistarnos con un look rosa empolvado que completaba con un accesorio inesperado, ha ido un paso más allá y nos ha enamorado posando con uno de los vestidos más bonitos de su última colección. "Esta es una de mis piezas preferidas de la nueva temporada... ¿A quién no le gusta un vestido con la espalda al aire?" ha escrito, anunciado que ya se encontraba a la venta tanto en la versión en blanco y negro que ha llevado ella como en combinación de azul cielo y coral. Su precio es de 1.490 euros, y ya se ha agotado en varias tallas.

- La familia Beckham comparte fotos de su álbum de recuerdos por un motivo muy especial

El modelo en cuestión se trata de un vestido que se ata al cuello y deja la espalda totalmente al descubierto, una creación con silueta sirena y larga cola que Victoria ha modificado para hacer aún más atrevida, ya que ha llevado el escote abierto hasta la cintura, mientras que en la web se presenta cerrado a la altura del pecho, dejando un discreto cut out. De esta forma, Victoria deja claro que es posible ir elegante y sexy a la vez, completando con unas sandalias negras de taconazo y un maxibolso.

- ¿Cuándo empezó Victoria Beckham a interesarse por la industria de la moda? ¡Sabemos la respuesta!

Vuelta a la realidad

Aunque a veces solo veamos la parte glamurosa de las celebrities, sus looks de gala, sus maquillajes potentes y sus fiestas, cada vez buscan más transmitir la realidad que hay tras ella. Unas horas después de lucir ese espectacular estilismo, la diseñadora mostraba que ella también hace ejercicio, y lo hace con un sencillo look de deporte que podríamos llevar cualquiera.

Con un selfie frente al espejo subida a una máquina, ha inmortalizado un entrenamiento junto a su marido, David Beckham, en el que ella luce un cropped top negro y leggins a juego, mientras él presume de cuerpazo con unos shorts que lleva remangados. "Mientras que unas entrenamos muy duro... otros están perfectos sin hacer mucho" ha bromeado en el pie de foto, demostrando de nuevo la gran complicidad que existe entre el matrimonio.