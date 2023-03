Alerta FASHION: corsé y pantalón ancho, el look 'influencer' que arrasará en los festivales

Hoy damos la bienvendida a la primavera, lo cual significa bodas y celebraciones de etiqueta, pero también el inicio de la temporada de festivales y conciertos al aire libre. De hecho, en menos de un mes se celebra Coachella Valley, que dará el pistoletazo de salida para el resto de eventos musicales en todo el mundo; una agenda que se extiende hasta otoño... y para la cual las influencers españolas ya han encontrado su look de tendencia ideal: corsé y pantalón ancho. Teresa Bass, Paula Brookie o Estela Grande son solo tres de las chicas que han coincidido, en una fiesta a las afueras de Madrid, con este combo que también hemos visto en otras ciudades como Londres, Milán o París.

El look que querrás en tu próximo festival

Fue en una fiesta organizada a las afueras de Madrid por la firma italiana Tezenis donde ellas, y otras tantas invitadas más, apostaron por este dúo tan favorecedor. La temática del evento era el glamping -o, lo que es lo mismo, el camping con glamour- y no faltaron food trucks, música -actuó Paula Cendejas-, tatuajes y maquillaje glitter... y tampoco, claro, la moda. Las asistentes combinaron sus piezas favoritas de la nueva colección de la marca con básicos que ya tenían en su armario, y así es como descubrimos el look de festival de esta temporada.

Lisos y estampados, los corsés que se vieron fueron de estilos muy diferentes, pero casi todas decidieron completarlo con un pantalón ancho. Estela Grande, por ejemplo, añadió un vaquero de tiro bajo a su llamativo top de flores rosas, mientras Paula Brookie llevó su corsé nude con un pantalón negro. Opción, esta última, opuesta a la de Teresa Bass, quien prefirió mezclar la misma prenda superior con unos jeans anchos de color blanco y una camiseta básica, un truco genial para chicas más discretas o que no quieren llevar escotes.

La tendencia sexy que más favorece

No es novedad que el corsé sea tendencia: lo hemos visto en el Street Style durante todo el invierno, sobre todo bajo trajes de americana o en estilismos de fiesta. Sin embargo, ahora que suben las temperaturas y dejaremos la chaqueta en casa, ganará protagonismo. Y esto no podría alegrarnos más ya que se trata de una prenda que estiliza y favorece, y que, como has podido comprobar de la mano de las influencers españolas, da un aire muy rompedor y sexy a todos los pantalones básicos (y cómodos) que ya tienes en tu armario.