Sienna Miller y Sassa de Osma: dos versiones opuestas del vestido más romántico

Caracterizado por su transparencia y su estilo sexy a la par que romántico, el encaje se resiste a irse de nuestro armario una vez terminado el invierno. Por eso, y dado que no es el acabado más abrigado de todos, las celebrities vuelven a contar con él en sus looks de primavera para dar un toque de sofisticación y sensualidad a sus estilismos, ya sean de diario o para planes más elegantes. Y la prueba de ello, son los últimos estilismos con los que hemos visto a Sienna Miller y a Sassa de Osma, ya que ambas han apostado por este tejido surgido en el siglo XVI en Venecia que tanto lucían la monarquía y la aristocracia de la época. Y ahora, en pleno 2023, sigue estando en lo más alto, por lo que no deberías dudar en hacerte con un vestido similar como el que ha puesto de acuerdo a la actriz inglesa con la princesa de Hannover.

Sienna Miller aparece con su novio (y con un lookazo) en la Semana de la Alta Costura de París

Sienna Miller, a la que vimos en la fiesta posterior a los premios Oscar, ha acudido ahora al estreno en Los Ángeles de la serie Extrapolations, y para la ocasión, la intérprete no ha querido renunciar a su estilo boho-chic, y se ha decantado por un vestido negro con detalles de encaje y corte asimétrico en las mangas, firmado por Stella McCartney para su colección de Otoño/invierno 2023. Este diseño, lo ha combinado con unas sandalias doradas con maxi-plataforma de Tamara Mellon y joyas de Darius Jewels. Una opción perfecta que puedes copiar desde ya y lucir en tus eventos de esta primavera.

Sassa de Osma inaugura la Semana del arte con el jersey que puedes llevar en invierno y primavera

Y aunque el negro sea el color fetiche de este tejido, esta temporada el encaje también se viste de tonos más claros y además, se apunta a todo tipo de prendas. Una muestra es este look de cóctel tan bonito que ha lucido Sassa de Osma en su viaje a Portugal. La princesa de Hannover, ha llevado un vestido en crudo de manga larga con bordados negros en la parte delantera y con un lazo de terciopelo como detalle. Y. para rematar el estilismo, se ha decantado por un clutch negro con dorado, que conjuntaba a la perfección con el resto del atuendo.