Sassa de Osma inaugura la Semana del arte con el jersey que puedes llevar en invierno y primavera

ARCOmadrid abría ayer sus puertas en IFEMA, inaugurando unos días repletos de arte contemporáneo en la capital. Y es que, aunque esta la feria internacional la principal, no es la única exposición que hasta el domingo 26 disfrutarán madrileños y turistas. Si hace unos días hablábamos de Urvanity, la muestra de arte emergente que puedes visitar en el Colegio de arquitectos, hoy te vamos a presentar una colaboración muy especial que, además de cuadros, incluye moda. Y lo hacemos con la mejor embajadora posible, Sassa de Osma. La empresaria y diseñadora de bolsos fue una de las invitadas a la inauguración de la exposición que el artista Fernando de Ana ha realizado inspirándose en la nueva colección de Falconeri, y su look no pudo ser más acertado para la ocasión.

Gärna Art Gallery (calle de Jorge Juan 12) acogerá hasta el próximo domingo los cuatro cuadros que Fernando de Ana, conocido por sus creaciones geométricas abstractas que mezclan resina con elementos de neón, ha ideado a partir de la paleta cromática de Falconeri para la primavera 2023. Precisamente a esa colección pertenece el suéter que, anoche, Sassa escogió para la inauguración de la muestra, un modelo confeccionado en el reconocido cashmere ultrafine de la firma italiana en color azul iris. El jersey, además, contaba con las iniciales de Alessandra bordadas en la parte inferior, una personalización disponible en las tiendas de Falconeri.

Para completar su estilismo, la diseñadora de Moi&Sass optó por un color complementario de este azul añil, el burdeos. Ese fue el tono de su bolso (el icónico Lady Dior con motivo Cannage que luce en muchas ocasiones) y sus merceditas acharoladas, pero también de las líneas de su pantalón, un diseño de pinzas con estampado tartán que ponía la nota especial a su look de básicos. El conjunto es perfecto para las últimos días de invierno (con un abrigo largo por encima, eso sí), pero también para las primeras semanas de primaveras dado que el cashmere de calidad, como el que caracteriza a Falconeri, mantiene la temperatura corporal constante, evitando así que tengamos frío o demasiado calor. Y Sassa, como buena experta en moda, parece conocer este secreto.