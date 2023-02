Un top multicolor de lana: el truco de Sassa de Osma para llevar vaqueros 'skinny' con estilo

Parece que el sol resplandeciente se va haciendo poco a poco un hueco en el cielo, dejando a las nubes y las lluvias a un lado. Un hecho que no solo influye en nuestro carácter, ¡también en el armario! Y el fiel reflejo de este sutil cambio lo ha experimentado una de las mujeres más elegantes del país, Sassa de Osma. Después de demostrar que un buen abrigo acolchado con capucha es la inversión práctica del invierno, esta semana ha estrenado una prenda de punto de lo más divertida que ya queremos añadir a nuestro repertorio por varias razones.

No es ningún secreto que la princesa de Hannover adora la moda española. Su amplio y exclusivo vestidor está repleto de piezas de diseñadores que están marcando el rumbo de la industria, y ella como gran prescriptora las combina de forma fabulosa inspirando a las chicas que quieren vestir de manera diferente. Para su salida a un restaurante madrileño, ha optado por enfundarse en un look que podemos copiar hoy mismo, aunque el protagonismo se lo ha llevado el atrevido top de manga larga con cuello tipo polo, una propuesta jacquard estampada en varias tonalidades con claro sello Old Money que han popularizado la Generación Z estas últimas temporadas, ¡y nos encanta!

Pero, ¿quién la firma? Laia Alen, la marca de Barcelona que se ha colado con sus originales bolsos en los mejores looks de invitada de los últimos años. La creación FASHION con este precioso toque vintage que ha conquistado a la peruana afincada en la capital se trata de un suéter confeccionado en una mezcla de lana suave en sus talleres y que puedes conseguir a través de su tienda online por 220 euros. La magia de este gustoso top con el que protegerte de las bajas temperaturas es que desprende personalidad, es el truco para darle otra vida a los vaqueros skinny negros que tenías olvidados en el cajón.

Aunque aún estemos en plena época en el que encontramos todo tipo de corte de jeans, confirmamos que la vuelta de los pitillos es más real que nunca. Y entre otra de las razones por las que nos ha enamorado este estilismo es que podríamos llevarlo a la oficina, ¡pero también a una cena! Aunque su guiño más lady reside en la elección de su maravilloso bolso, hablamos del modelo Lady Dior en un maravilloso tono rosa, disponible por un precio que ronda los 5.300 euros.