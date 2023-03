Realeza y 'celebrities': así combinan Madelyn Cline y Alejandra de Hannover el clásico abrigo camel

Tras más de un mes de Fashion Weeks en el que no hemos dejado de ver looks de todos los tipos, desde los más arriesgados y transgresores hasta los más clásicos y sencillos, quizá sea París la capital que ha reunido a más celebrities de todo el mundo durante estos últimos días. Pero no solo eso, porque también ha atraído a miembros de la realeza que han querido conocer de primera mano lo que llevaremos la próxima temporada. Así, además de a Sassa de Osma, hemos visto a Alejandra de Hannover, que ha heredado de su madre, Carolina de Mónaco, su gusto por la moda.

La princesa, ha acudido al desfile de Stella McCartney y lo ha hecho con un look sencillo y muy bien combinado en el que las prendas básicas han tomado el protagonismo. Alejandra de Hannover ha lucido una camisa blanca, una minifalda gris y unas botas de caña alta con tacón cuadrado en color granate; piezas que ha combinado con la pieza más clásica e imprescindible de todo el armario de invierno: el abrigo camel. Un estilismo cómodo para una larga jornada de desfiles, que contrasta con el de Madelyn Cline, otra de las invitadas al show de la diseñadora inglesa, que ha apostado por un abrigo similar... al que ha dado un toque muy diferente.

Así, por un lado, nos encontramos con un look clásico propio de la realeza en el que se siguen las tendencias sin arriesgar en exceso, y por otro, con un estilismo más de celebrity con el que la actriz vuelve a demostrar por qué es una de las preferidas de la Generación Z a la hora de vestir. Aunque las dos han recurrido, como suele ser habitual, a prendas firmadas por la diseñadora a la que van a ver, ambas han seguido su propio estilo a la hora de crear sus looks. Madelyn Cline, por su parte, ha recurrido a un vestido negro de corte midi y escote asimétrico, que tenía como detalle la tendencia cut-out en la parte del escote y lo ha conjuntado con unos zapatos de tacón del mismo color.

Como ves, dos maneras distintas de lucir el abrigo de color beis que en el caso de la princesa Alejandra de Hannover, tenía el largo por debajo de la rodilla y no hasta los pies como el que lucía Madelyn Cline. Dos aciertos estilísticos perfectamente ponibles para cualquier momento del día, que además de tener en común una versión diferente de esta pieza de abrigo, también han coincidido en apostar por el bolso con cadena como accesorio. Y de nuevo, cada una lo ha adaptado a su propio gusto.