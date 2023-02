Madelyn Cline lo apuesta todo al 'denim' con las dos prendas de supertendencia, ¿adivinas cuáles?

Aunque estamos en medio de la Semana de la Moda de Nueva York, no solo vemos looks increíbles entre las asistentes que se agolpan a las puertas de los desfiles, porque las celebrities también nos sorprenden con buenos estilismos fuera de la Fashion Week. Madelyn Cline ha sido la última en dejarnos claro, gracias a sus dos atuendos, de todo el poder del denim, un tejido superversátil que ha protagonizado sus looks más recientes. La actriz de 25 años, que se encuentra en plena promoción de la tercera temporada de Outer Banks (en España se estrenará el próximo 23 de febrero), se ha consagrado como un icono de estilo de la Generación Z, y estos looks demuestran el por qué.

Madelyn Cline es el próximo referente FASHION que tienes que conocer

La intérprete ha acudido a un programa de televisión norteamericano para contar los entresijos de esta nueva entrega de la serie de Netflix, y a su llegada, la hemos podido ver con un mono vaquero en color azul oscuro, sin mangas y de pernera ancha de la colección Primavera/verano 2023 de Courrèges, el cual ha combinado de manera perfecta con unos zapatos de maxiplataforma y una de las prendas que no dejamos de ver en todas las celebrities, el trench de cuero negro. Y, a pesar de que a su entrada en el programa llevaba la melena suelta, a la salida, Madelyn Cline ha optado por recogérsela en un moño despeinado con el que estar más cómoda.

Madelyn Cline es la musa moderna en la que se fijan las invitadas naturales

Ya por la noche, la actriz que está en un gran momento profesional después de haber rodado con Daniel Craig la útima película de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, acudía como invitada a la cena organizada por Tommy Hilfiger en el restaurante The Nines, en el Soho neoyorkino, con un estilismo básico pero muy favorecedor firmado por el diseñador norteamericano. El look creado por su estilista de cabecera, Mimi Cuttrell, estaba compuesto por una camisa blanca a la que dejó varios botones desabrochados, una falda larga vaquera con cinturón y unos zapatos de tacón blancos.

Para la velada, la actriz se puso en manos de la peluquera Danielle Priano para peinar su melena con unas bonitas ondas superfavorecedoras y dejarla perfecta, y además, volvió a confiar en la maquilladora Jen Tioseco, quien creó un beauty look natural con un delineado suave en el párpado superior y optó por ceder el protagonismo a los labios en rojo, un tono ideal para resaltar la sonrisa.