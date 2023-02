El posado del millón de 'likes' más romántico de Kim Kardashian, ¿se ha vuelto a enamorar?

Después de abrir su álbum de recuerdos compartiendo con el mundo entero antiguas fotografías con sus hermanas demostrando que desde pequeñas han sido un consolidado apoyo, nadie imaginaba que su siguiente publicación en las redes sociales alcanzara tanta relevancia en cuestión de horas. ¡Y no hablamos de ningún cambio de look! A unos días de celebrar San Valentín, Kim Kardashian parece no cerrar la puerta (ni los ventanales) al amor, o por lo menos eso deja entre ver su último posado en el que incluso Paris Hilton ha comentado.

- ¿Te imaginas a Kim Kardashian impartiendo clase en Harvard? ¡Tenemos las fotos!

Después de vivir un 'annus horribilis' como dirían desde la Casa Real británica, ha demostrado que jamás hay que tirar la toalla en temas relacionados con el corazón. Tras su mediático y controvertido divorcio con el artista Kanye West, padre de sus cuatro hijos con quien se dio el 'sí quiero' en el castillo Forte Belvedere de Florencia en 2014; y finalizar su historia de cuento de hadas exprés con el humorista veinteañero Pete Davidson, con quien acudió a la pasada Gala MET vestida literalmente de Marilyn Monroe, ¡ahora es más fuerte que nunca!

- Kim Kardashian y Kylie Jenner, las hermanas que deslumbran con sus vestidos de pasarela

Y qué mejor que celebrar esta fecha tan señalada lanzando una preciosa colección cápsula con la que como buena empresaria (con una maravillosa visión de futuro en términos de negocio) ya está facturando miles y miles de dólares. Si hay algo que Kim tiene en su armario son decenas de prendas de lenceria de Skims, marca que fundó hace un par de años y con la que ha conseguido postularse como todo un ejemplo de éxito. No ha dudado en posar frente al espejo de su vestidor enfundada en uno de los diseños más románticos y sexys que sigue una de las tendencias estrella de la temporada.

- Kim Kardashian rescata un vestido lencero de los años 90 para su fiesta de cumpleaños

Se trata de un body rojo y rosa al puro estilo Barbiecore que también ha conquistado a su hermana Kylie Jenner, ¡y que ha agotado en su tienda online cuestión de minutos!. Un modelo que estaba disponible por 104 euros desde la talla XXS a la 4XL, confeccionado en seda con delicados detalles de encaje que destacan por su original abertura en forma de corazón en el costado, dejando a la vista parte del torso. Con estas imagenes que acumulan ya los dos millones de likes, confirma que no tienes que esperar al 14 de febrero para enfundarte en piezas tan especiales como esta, puedes estar guapa y sensual en cualquier momento del año. ¿Volverá Kim a enamorarse?