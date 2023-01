En el último lookazo de Gigi Hadid hemos fichado... ¡cinco tendencias punteras!

Nuevo año, nuevo anuncio. Gigi Hadid, como la mayoría, ha vuelto al trabajo y lo ha hecho recuperando todo su estilazo en una producción irresistible para los paparazzi neoyorquinos. En pleno centro de la Gran Manzana, la top model ha posado para la próxima campaña de Maybelline, firma de belleza de la que es embajadora desde hace años, posando con un altavoz rojo en la mano y sobre una tarima. La veinteañera ha demostrado que, además de ser una gurú del maquillaje, sabe lucir perfectamente en un mismo look las tendencias punteras que marcarán el rumbo estos próximos meses.

- La hija de Gigi Hadid apunta maneras con su look de Nochevieja: un bolso de más de 3000 euros

Es cierto que las propuestas que los diseñadores presentan durante las Fashion Weeks, son complicadas de trasladar a la calle (a no ser que seas una de esas atrevidas influencers que van hasta con lentejuelas y brillos a comprar el pan). Pero la última aparición de la modelo ha dejado claro que no es tan dificil lograrlo como podría parecer. En esta ocasión la hemos visto impactar con un estilismo diferente en el que localizamos nada más y nada menos que cinco tendencias que tú también podrás incorporar a tu armario.

- Gigi Hadid se suma a la fiebre del 'tweed' con una versión de lo más innovadora

¿Qué tendencias han conquistado a Gigi?

Si pensabas que los brillos eran cosa del pasado (y de Navidad), la empresaria que ha fundado su propia firma de moda, Guest in Residence, es el ejemplo que necesitabas para darle una segunda vida a tu top favorito lejos de las clásicas formas de vestuario. Ella ha combinado como la experta que es tres prendas totalmente diferentes y que jamás habríamos imaginar unificar en un mismo look. Por un lado una camiseta de lúrex plateada, ceñida y de manga larga con un original chaleco vaquero tipo cropped en un tono negro desgastado que, sorprendentemente, queda genial. Pero eso no es todo porque también se ha puesto... los pantalones más buscados del momento: ¡los cargo!

- ¿Adivinas quién ha diseñado el traje favorito de Gigi Hadid? Una pista: lo llevó en su desfile

Así es, en su vestidor también se ha colado la fiebre por este atuendo de inspiración militar de principios del silo XX que adoran las celebrities con muy buen sentido del gusto, como su hermana Bella Hadid. Los que ha estrenado Gigi esta semana son de color beige y talle alto, destacan por los amplios bolsillos colocados en el lateral de la pierna y el bonito detalle de la hebilla al tobillo que ciñe el bajo, creando así una silueta mucho más femenina. Pero no todo se queda aquí, ¡los complementos también han cobrado gran importancia! Desde el cinturón fino con mini monederos negros, súper prácticos para guardar cualquier elemento pequeño, a los salones de tacón de aguja metalizados que no han pasado para nada desapercibidos. Igual que sus guantes de piel y los pendientes colgantes en forma geométrica. ¿Serías capaz de reinterpretar este conjunto?