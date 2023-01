Hiba Abouk apuesta por el look doble 'denim' que amarán las fans de los vaqueros

En lo que respecta a la moda, vivimos con una sensación constante de revival, siendo testigos de cómo ciertas prendas y la forma de llevarlas regresan a las tendencias de nuevo. Y es exactamente lo que ocurre con el doble denim, aquella mezcla de piezas vaqueras en un mismo look que gozó de gran éxito durante la década de los 70 y los 80. Una fórmula de estilo que nunca falla a las chicas que cuentan con poco tiempo y que además se declaran fans de un básico de armario tan atemporal como los jeans. Y es precisamente a la que Hiba Abouk acaba de recurrir en su último conjunto: la actriz ha apostado por este mix en una elección de lo más acertada que va a inspirar tu armario de entretiempo.

La intérprete aprovechaba el soleado tiempo de París para pasear por las calles de la capital francesa con este conjunto relajado que nos hace soñar con la primavera. Ha llevado la tendencia del doble denim a lo más alto, decantándose por este pantalón vaquero con doble talle alto, un diseño de Loewe en dos tonos de azul. A juego ha incorporado una chaqueta corta de la misma firma, cuyo detalle bicolor lo encontramos en las mangas, un original diseño que solo podía combinar con básicos.

Y es que este conjunto poco más necesita para triunfar que un jersey liso como por el que ha apostado Hiba, en un intenso burdeos para contrastar con el azul desgastado del tejido vaquero. A juego, un bolso de mano en el mismo color, y para que resulte una elección aún más cómoda, no ha dudado en calzarse unas zapatillas blancas con plataforma, sin duda otro de los básicos que no puede faltar nunca en nuestra colección de calzado, sea cual sea la temporada en la que nos encontremos.

No es la primera ocasión en la que la actriz apuesta por el doble denim. A esta fórmula, que también han defendido férreamente celebrities como Katie Holmes en sus conjuntos de diario, también la vimos encomendarse hace un par de años, cuando posaba en redes sociales con un look similar, aunque algo más discreto. Misma mezcla: vaqueros rectos, chaqueta corta y jersey liso, el ejemplo perfecto de que esta forma de vestir no pasa de moda.