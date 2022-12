Rosalía cierra su gira en París apostando por el look con botas blancas más cañero del 'street style'

Cinco meses ha estado Rosalía recorriendo un total de 15 países para presentar su gira Motomami World Tour, que arrancó el pasado julio en Almería y acaba de llegar a su fin con un último concierto en París. "Ser una popstar nunca te dura, pero esta gira la voy a llevar siempre en el corazón", comentaba emocionada la artista en redes sociales, donde ha querido agradecer el cariño de sus fans, y de paso, deleitarnos con uno de sus últimos conjuntos. Y es que la catalana ha aprovechado para pasear por las calles de la capital francesa y hacer de sus adoquines su particular pasarela, como mandan las auténticas prescriptoras. Su look reúne dos de las principales tendencias de esta temporada, mientras guarda la esencia tan particular que caracteriza su estilo.

La intérprete de Despechá ha apostado por una de las prendas que ha sobrevivido a la primavera para colarse en nuestros armarios de invierno. Rosalía lucía un minivestido ajustado de manga larga en color marrón, con detalle plisado y abertura en la falda. Un modelo que se asemeja mucho a los que suele llevar sobre el escenario, de la diseñadora española Pepa Salazar. Para no pasar frío, un abrigo largo de cuero acompañaba su elección, ligeramente oversize y de inspiración vintage con piel de efecto desgastado.

"Este era el look original", explica la de San Cugat del Vallés, refiriéndose a la colorida gorra con la que posa en un principio. "Pero terminó así porque me regalaron lo que llevo puesto en la cabeza". Un detalle de sus seguidores que no dudó en incluir en su conjunto. Aunque sin duda lo que más destaca de este look es el calzado con el que, una vez más, vuelve a sorprender. Si hace unas semanas revolucionaba Milán con sus famosos zapatos de pelo, en esta ocasión ha optado por rescatar una tendencia que vive ahora su mejor momento. Rosalía se ha sumado a la vuelta de las botas blancas con este modelo de caña alta y plataforma cuadrada, ideal para equilibrar looks con piezas cortas como su minivestido.

Aunque no es la primera vez que se decanta por un modelo en este color. De hecho la hemos visto hacerlo a lo largo del año con tipos similares. ¿Sus favoritas? Las botas blancas de esquí de Maison Margiela o estas con suela chunky de Eytys con las que creó un total white look de lo más casual.