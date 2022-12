Rosalía viaja a Milán con los zapatos de pelo con los que revolucionó Nueva York

Rosalía ha llegado con su Motomami World Tour a Milán y, como no podía ser de otra manera, su estancia en la ciudad italiana está siendo todo un revuelo. La cantante, que está de gira por Europa, no para de cosechar éxitos y, a la alegría de ganar el Grammy Latino a mejor álbum del año, ahora tiene que sumar las bonitas experiencias que le están dejando estos viajes. Así, Rosalía ha compartido en su perfil de redes sociales un vídeo y unas cuantas fotos donde muestra lo bien que se lo está pasando en su visita a Milán. Subida en un monopatín alquilado, la artista ha recorrido los alrededores de la catedral con un look que ha sido de todo menos discreto.

El cabello suelto y rizado, (a diferencia de cómo se ha subido al escenario, que ha llevado una peluca de pelo corto), una minifalda dosmilera de cuadros combinada con una camiseta estampada con algún dibujo animado y un abrigo largo de Laagam, es todo lo que ha necesitado Rosalía para llamar la atención de aquellos que se encontraban por allí. Bueno eso y unos zapatos no aptos para las más tímidas. ¿Por qué? Porque no solo eran azules, sino que ¡eran de pelo! Se trata de unos mules de Dries Van Noten que, aunque cuentan con un poco de tacón, no le han impedido a Rosalía subirse al monopatín.

Parece que a la cantante le gustan este tipo de zapatos, ya que no es la primera vez que se calza unos de este estilo. Hace unos meses, pudimos ver cómo Rosalía paseaba por las calles de Nueva York un look de falda estampada midi y tank top con unos mules iguales, esta vez, en verde. Está claro que no le gusta pasar desapercibida ni tan siquiera cuando se baja del escenario. ¿Pondrá Rosalía de moda (otra vez) el pelo en los zapatos que ya ideó Alessandro Michele en su debut para Gucci en 2015? Habrá que esperar y dejar que las tendencias hablen.