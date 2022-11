Lucía Rivera y el vestido de edición limitada de Zara que resolverá tu look de fiesta

No hay semana que pase en la que alguna prenda de Zara se cuele entre nuestros favoritos. En esta ocasión no nos referimos a un básico de armario que combinar multitud de veces, más bien a un diseño muy especial con el que marcar la diferencia en la próxima fiesta que tengas. ¿Quién lo ha estrenado? ¡Lucía Rivera! La modelo, gran altavoz de la moda española, ha acudido a una exclusiva fiesta en el centro madrileño rodeada de reconocidos rostros de la industria con un look patchwork de lo más original apto para chicas atrevidas como ella.

A las puertas de dar comienzo los compromisos navideños que inundan nuestras agendas, la hija de la actriz Blanca Romero ha confirmado ser una de las influencers del país con más estilo propio del panorama. Si hace tan solo unas semanas la veíamos luciendo un vestidazo de lentejuelas de la firma de Inditex, el mismo que llevó la empresaria Marta Ortega en el desfile Crucero 2022 de Dior celebrado en Sevilla, ahora la veinteañera vuelve apostar por otro modelo de edición limitada que sigue una dináminca muy similar compuesto de dos piezas clave: un delicado top y una falda de lo más sensual.

¡Pertenece a la ya exitosa línea Zara Atelier! Se trata de uno de los vestidos híbridos más buscados e impactantes que han aterrizado en las novedades de la marca, ese que podríamos haber visto perfectamente pasearse por las pasarelas alrededor del mundo por su palpable belleza. Creado a partir de dos piezas, un precioso cuerpo efecto corsé en naranja con bordados en varios tonos simulando flores y figuras abstractas, y lentejuelas metalizadas, una de las tendencias estrella de la temporada que aportan luz de forma instantánea, va unido a una elegante falda de corte midi azul marino con pronunciada abertura en el lateral de la pierna.

A pesar de su elevado precio, 299 euros, en alguna ocasión ha colgado el cartel de 'agotado' en la tienda online, ¡y no nos extraña! Lucía, una vez más, se ha convertido en una de las invitadas más sofisticadas de la cita con este precioso estilismo made in Spain, al que ha añadido unas divertidas sandalias de tacón de aguja en naranja de la casa Aquazzura con pequeños pompones que rodean las tiras. Así que si estabas en busca y captura de un atuendo con el que dejar sin palabras a los demás convidados o, simplemente, quieres adelantar tu próximo look de boda, he aquí uno de los más bonitos visto esta temporada.