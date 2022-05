El mono de pantalón corto que seguirá de moda dentro de diez años lo ha llevado Lucía Rivera

La estética años 2000 que impera en la pasarela y en las nuevas colecciones ha dejado poco espacio a los básicos de siempre, renovados en la temporada actual con guiños a las tendencias. Sin embargo, las expertas abanderadas del estilo relajado en clave effortless saben cómo dar con estas apuestas de fondo de armario, ideales para construir looks rápidos sin dejar de lado la comodidad y sin caer en mezclas demasiado previsibles. Es el caso de la modelo Lucía Rivera, siempre próxima a los estilismos de estética casual y urbana. A pocas semanas del comienzo del verano y con una atípica ola de calor en pleno mes de mayo, la maniquí ha encontrado la prenda ideal para combatir las altas temperaturas sin apostar por el ubicuo vestido de flores. Se trata del mono de pantalón y manga corta de colores lisos, una apuesta atemporal que no admite margen de error y que sienta bien a todos los cuerpos.

En la última publicación compartida en sus redes sociales ha desvelado la fórmula de estilo más repetida en el Street Style en los días de calor: apostar por tonalidades claras. Del vainilla al beis o al champán, estos colores luminosos se han convertido en la tendencia discreta preferida de quienes no se dejan convencer por los llamativos tonos flúor. Lucía se rinde a la versatilidad del blanco roto con un mono de lino con cierre de botones. Una propuesta de manga corta que funciona como el relevo ideal de los shorts vaqueros. Con doble bolsillo delantero y de líneas amplias (aunque no oversize), resulta perfecto para acertar con looks relajados pero no demasiado informales. Para completar el vestuario, se ha decantado por unas zapatillas de Hoff en blanco con detalles en verde.

Para adaptar el mono de lino a ocasiones que implican un código de vestuario algo más elaborado, no hace falta complicarse mucho. Basta con jugar con el calzado e incorporar, por ejemplo, unas sandalias joya o unos mules de plataforma (uno de los hits de estilo del verano) y rematar el conjunto con accesorios más especiales. En esta categoría, destacan los bolsos tipo limosnera de inspiración Los Bridgerton o los bolsos que, en lugar de lucirse del hombro o el brazo, se llevan colgados del cuello o a modo de cinturón.

La modelo no se limita al blanco a la hora de incorporar el mono corto en sus looks de día a día. En su armario también encontramos este diseño de Sandro en color verde lima, una tonalidad ideal para potenciar el bronceado en los días soleados. Fiel a su gusto por el estilo effortless, consigue renovar la prenda llevando las tendencias a su terreno. En este caso, se rinde a la versatilidad de las botas cowboy con un modelo negro a juego con el cinturón y las gafas de sol. Una prenda y dos fórmulas de estilo poderosas para resolver dudas en materia de moda en cuestión de segundos.