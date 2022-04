Los vaqueros anchos que más favorecen a las chicas con pocas curvas los ha llevado Lucía Rivera

Tal y como ocurrió hace unos años con las zapatillas, convertidas en objeto de lujo por las firma más exclusivas, en las últimas temporadas los vaqueros se han colado en los desfiles de las marcas más codiciadas de la pasarela. De Chanel a Valentino, Dior o Hermès, el éxito del estilo comfy y la omnipresencia de los tejanos en todo tipo de armarios, han llevado a las marcas a reinterpretar este básico que es más poderoso que nunca. Los diseños más populares son de pernera ancha, un corte que si sabes qué tipo de modelo escoger, puede favorecer a todos los cuerpos. La última en decir sí a estos jeans cómodos ha sido la modelo Lucía Rivera, que ha optado por una creación de Mango perfecta para chicas con pocas curvas.

Bajo el sol de Barcelona, Lucía ha compartido el look rápido más fácil del invierno. En el estilismo perfecto para estar lista en un minuto cuando no sepas qué ponerte no podían faltar los vaqueros. Entre todos los diseños que arrasan este 2022, la modelo se ha decantado por unos tejanos anchos de tiro alto de Mango, disponibles en la web por 39,99 euros. Esta silueta, perfecta para ir siempre cómoda, puede no resultar siempre favorecedora, sin embargo Lucía consigue que estos jeans jueguen a favor de su cuerpo al optar por un diseño de talle elevado. La cintura alta alarga de manera visual la longitud de las piernas, aunque el detalle que hace de estos vaqueros una compra perfecta para chicas de siluetas rectas, es el color del pantalón. De efecto lavado, esta tonalidad ayuda a crear cierta sensación de volumen, algo que no ocurre con el clásico azul indigo, que suele ayudar a afinar visualmente el cuerpo.

Para completar el look, se ha decantado por la sencillez de un cropped top negro de punto, el básico de fondo de armario que funciona todo el año. Potenciando la comodidad del conjunto, nada mejor que unas zapatillas. En su caso, un diseño de bota en color blanco con cierre de cordones y cremallera lateral.

El 'uniforme' casual que no pasa de moda

Llevando las tendencias a su propio terreno, Lucía Rivera suele decantarse por mezclas en clave casual, donde los básicos atemporales se dan la mano con diseños más cercanos a las tendencias. A la hora de apostar por looks con vaqueros, la experta en moda casi siempre opta por añadir unas zapatillas a la ecuación. El resultado, es un estilismo polivalente, que no pasa de moda y fácil de defender de invierno a verano jugando con los complementos y las prendas superiores.