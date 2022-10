Simone Ashley reinventa la tendencia más bonita de 'Los Bridgerton'

Que la moda es cíclica y que todas las tendencias terminan volviendo tarde o temprano, es un hecho, y si no que nos los digan con la actual fiebre por los 2000. Basta con que una celebrity lleve alguna prenda determinada para que se produzca un boom y todo el mundo quiera lucirla. Y no solo eso, las series y películas también dictan sentencia y nos marcan los pasos en lo que nos pondremos y en lo que no. Sucedió con Sexo en Nueva York, más adelante con Gossip Girl y ahora pasa con Emily in Paris y con Los Bridgerton. Esta última ha traído de vuelta el tejido más delicado de todos, el tul y una de sus protagonistas, Simone Ashley, no ha dudado en apuntarse a él. La actriz lo llevó en la gala de la revista Time y su look no ha podido gustarnos más. Un conjunto de dos piezas de Valentino que constaba de unos leggins, una minifalda y una preciosa camisa de tul súper sensual, todo con flores amarillas.

Este delicado tejido nació en Francia, en concreto en la ciudad de Tulle, en el siglo XVIII, pero a pesar de su origen francés, fue en Inglaterra donde su producción comenzó a ser popular y más accesible, gracias a la invención del telar de bobinas en 1808, tan solo unos pocos años antes de la época en la que está ambientada la historia de Los Bridgerton, que es entre 1813 y 1825. Así, a lo largo de las dos temporadas que, de momento, se han estrenado en Netflix (la tercera podría estar disponible el verano que viene), hemos visto a casi todas sus protagonistas femeninas con looks preciosos en los que el tul era el protagonista. En mangas, en los cuellos, cubriendo vestidos enteros e incluso en complementos como los guantes. No ha habido estilismo en el que Sophie Canale, directora de vestuario de la serie, no lo haya implementado.

¿Flores en otoño? ¡Sí!

Además de apostar por el tul, Simone Ashley ha querido dar una dosis de alegría a su look con una flores amarillas. Aunque este estampado es más propio del verano, no dudes en hacer como ella y póntelo también en invierno. Lo hemos visto en las pasarelas en Richard Quinn, Louis Vuitton o Erdem, y ahora, la estilista de la actriz, Rebecca Corbin, ha creado este lookazo con uno de los estampados que más vamos a llevar esta temporada. Para completar su look, la actriz dejó su melena suelta con su rizo natural y se decantó por un maquillaje muy marcado en tonos marrones, con el que dio protagonismo a sus ojos y a los labios.