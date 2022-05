Todo sobre Hanna Dodd, la modelo con estilazo que ha fichado por 'Los Bridgerton'

Todavía no ha comenzado el rodaje de los nuevos episodios de Los Bridgerton, pero la serie ya está dando mucho que hablar. Tampoco es de extrañar, teniendo en cuenta que se ha convertido en la ficción en inglés más vista de Netflix, con lo que ello conlleva: el salto a la fama mundial de quienes dan vida a sus protagonistas. Lo vimos con Phoebe Dynevor cuando debutó como Daphne en la primera temporada y lo comprobamos después con Simone Ashley, una de las actrices que más interés suscita ahora tras meterse en la piel de Kate Sharma. Por eso todos se preguntan quién será la nueva estrella de la próxima entrega. Y aunque la plataforma de streaming aún no ha desvelado detalles sobre la trama, sí acaba de anunciar quién será uno de los nuevos rostros que veremos en pantalla: se trata de Hannah Dodd, quien sustituirá a Francesca Bridgerton a partir de ahora.

Hasta la fecha ha sido la actriz Ruby Stokes quien interpretaba el papel de una de las hermanas pequeñas de la familia, un rol secundario, pues al ser una de las Bridgerton menores todavía no ha cobrado relevancia su historia. No es hasta el sexto libro de Julia Quinn cuando ella se convierte en la protagonista. Stokes se marcha de la serie para aventurarse en nuevos proyectos, y en su lugar, entra Hannah Dodd, quien tal vez te suene gracias a otros papeles más pequeños en series de éxito como Anatomía de un escándalo o Eternals. Esta joven británica de 26 años viene dispuesta a darlo todo: "Me esforzaré al máximo, lo prometo", ha asegurado en sus redes sociales, donde hacía público el anuncio. Y ahora la pregunta es: ¿qué importancia cobrará su personaje en los nuevos episodios? Si Netfix se aferra a las novelas, le toca el turno a Benedict Bridgerton de ser la estrella. Pero es posible que Francesca aparezca más de lo que pensábamos.

Hannah Dodd, un icono FASHION que comenzó su carrera en la moda

Aunque es en la pequeña pantalla donde podremos verla, en realidad Hannah tiene una sólida carrera en la industria de la moda, donde dio sus primeros pasos casi sin querer. Y es que fue en el 2014 cuando Burberry decidió contar con ella para una de sus campañas más populares: la misma en la que Romeo Beckham apareció con solo 12 años, y en la que también salía una joven Cara Delevingne. Por aquel entonces, la intérprete estaba terminando sus estudios de danza en la universidad, y hasta la fecha solo había sido imagen para una línea de lencería de Primark. Ella misma ha admitido en alguna ocasión que decidió trabajar como modelo simplemente para financiar sus estudios. Sin embargo, tras su paso por la casa británica de lujo, otras firmas quisieron contar con ella.

En los últimos ocho años, Hannah ha compaginado su carrera como actriz con la de modelo, siendo imagen de marcas como Bvulgari o Marks and Spencer, y posando en multitud de revistas. Lo que comenzó como una forma de costear su formación, ha terminado convirtiéndose en su profesión. Un trabajo en el que no teme cambiar de look siempre que este lo requiere: la hemos visto pasar de una melena castaña a una rubia, para finalmente quedarse (por el momento) con el pelirrojo frambuesa que domina las tendencias de coloración. En cuanto a su estilo personal, suele apostar en el día a día por looks clásicos a base de vestidos midi, vaqueros, jerséis de punto o trajes de chaqueta y pantalón. Eso sí, cuando se trata de posar en la alfombra roja no duda en probar con conjuntos más arriesgados en los que intenta dar visibilidad a la moda inglesa.